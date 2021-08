Magda Gad står med med en vän och samtalar. Han säger:

– Det här är konstigare än en science fiction-film. Ingen skulle ens tro på oss om vi berättade vad som hänt oss de senaste två veckorna.

Samtidigt beklagar han sig över att skäggstråna gått från svarta till grå på lika lång tid.

Nu har vännen till Magda Gad lämnat Afghanistan.

– Husen runt mig här i Kabul har tömts på människor som jag har känt under tre års tid. Lägenheterna står där nu mer deras möbler, med deras lampor. Deras kläder hänger i garderoberna och deras skor står i hallarna. Tavlorna och familjefotografierna hänger kvar på väggarna, men själva har de tagit sig ut från Kabuls flygplats, säger Magda Gad i podden.

En som inte har lämnat Afghanistan är en kvinnlig vän till Magda Gad.

När de står i sovrummet efter middagen för några dagar sedan visar vännen sina platsbyggda garderober, lådor med skor som går att rulla ut - och förklarar att hon inte vill lämna sitt hem som hon har haft i tio år och som hon investerat i.

Men rädslan för vad som ska hända finns där. Innan Magda Gad ska ta sig därifrån ber hon om en tjänst – att hon ska låsa ståldörren med ett stort, tungt hänglås utifrån för att det ska se ut som att den som bor där redan har lämnat, att det inte finns någon kvar.

– Jag står där sent på kvällen, det är alldeles mörkt i trapphuset. Jag får tända lampan i min mobil och så står jag där och lyser. Jag försöker tråckla in det stora hänglåset. Jag hör henne stressad bakom ståldörren, det tar ett tag innan jag får in hänglåset, säger Magda Gad i podden och fortsätter:

– Sedan låser jag, jag hittar en springa där i dörren där hennes fingrar möter mina. Jag får in nyckeln till henne och jag undrar vem som ens ska öppna dörren här i morgon. Då tänkte jag på det här som min vän sa innan även han försvann, det här är som en science fiction-film, ingen skulle ens tro oss om vi berättade.

