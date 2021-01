”Jag har nog varit lite radikal aktivist”

Richard Bergström vänder sig direkt till de som är kritiska till vaccin.

Det är en allvarsfylld tid – en pandemi pågår – men på torsdagens regeringssammanträde lockar en nykomling ändå fram skratt i den välbevakade möteslokalen.

Camilla Asp, tillförordnad generaldirektör för MSB, berättar att hon är ny på jobbet, som om någon i rummet missat Dan Eliassons resa till Kanarieöarna som ledde till hans avsked.

– Alla bara, jo då, det förstår vi, säger Richard Bergström och ler efteråt.

Korta dagboksanteckningar påminner Richard Bergström om hur vaccinförhandlingarna sett ut under pandemin. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström, 55, har rest från hustrun och de tre tonårsdöttrarna hemma i Schweiz.

Han träffade Elisabeth i samband med apotekarstudierna i Uppsala.

– Vi har varit gifta sedan jättelänge. Hon har tagit hand om familjen och så senaste tiden, säger han.

De bor i ett lantligt område utanför Zürich.

Barnen föddes med två års mellanrum, den första 2002.

– Att få barn och att ha barn är fantastiskt. Men i början är barn ett projekt. Det handlar om att byta blöjor och organisera sitt liv. När barn blir små vuxna med egna uppfattningar och följer med i samhällsutvecklingen... ”then you reap the benefits”, säger han.

– De satt alla framför CNN häromdagen när de var upploppen i Washington. Det är så otroligt berikande nu att sitta med tre självständiga tänkande personer och diskutera politik runt matbordet eller reflektera, säger han och ler.

Ständigt på väg. När Bergström företräde den svenska läkemedelsindustrin var han på så många möten utomlands att arbetskamrater som ett skämt satte upp efterlysningsaffischer på kontoret. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Richard Bergström har med sig goda nyheter till förmiddagsmötet med regeringen.

Astra Zenecas vaccin kommer helt säkert att godkännas den 29 januari.

Applåder och vidare till nästa ärende? Nej.

Bergström får i stället frågan: ”Men om det är helt säkert, varför godkänner ni det inte i dag?”

Svaret är tv-sofforna. Det tar tid att involvera alla nyckelpersoner i alla länder, ”handläggare som ska sitta i tv-sofforna hemma i Bulgarien och Portugal och förklara att det här är säkert och effektivt”.

Det handlar om att inte ge vaccinmotståndarna en millimeter i onödan, att kunna tysta konspirationsteorier och tvivel.

– Du kan inte ha en situation där de som är experter och ansvariga för det här, typ Läkemedelsverket i Bulgarien, ska behöva säga ”Nej, jag vet inte. Jag var inte inblandad”. Då kommer de få frågan: ”Men brukar du inte vara inblandad?” och svara ”Jo, men den här gången var jag inte inblandad”. Alltså, det är inte bra. Och det gör att det måste ta några veckor till.

Bergström med huvudsekreterare Anki Bystedt, 53 (till vänster) och utredningssekreterare Tina Chavoshi, 39, som har ansvar för att få vaccinerna till en förvaringsplats i Sverige. Därefter tar FHM över stafettpinnen och distribuerar vaccinerna till regionerna. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Jag tror att när man tittar tillbaka på det här kommer det vara en enorm framgångssaga.

Hittills har Moderna och Pfizer fått sina vaccin godkända i EU. Utöver Astra Zeneca väntas även Johnson & Johnson och Curevac komma med godkända vaccin under våren.

Richard Bergström, som är en av EU-kommissonens sju chefsförhandlare, köper inte kritiken mot EU om att det gått långsamt att få vaccin. Normalt tar det arbetet flera månader - nu har det gått snabbare.

– Det är ett missförstånd, säger han och skakar på huvudet. Jag tror att när man tittar tillbaka på det här kommer det vara en enorm framgångssaga. Just nu fokuserar man på att Storbritannien och Israel är snabbare. Och jag sa det till regeringen i dag också att det är många länder i världen som inte har tillgång till vaccin, många rika länder till och med.

Richard Bergström har arbetat hela sitt liv nära läkemedelsindustrin. Kontakterna och erfarenheterna var en av orsakerna till att han blev vaccinsamordnare. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Hälften av klasskamraternas föräldrar arbetade på bandet på Volvo.

Richard Bergström växte upp i Länsmansgården på Hisingen i Göteborg.



För många svenskar är bostadsområdet bara känt för en sak, Janne Josefssons dokumentär ”På rätt sida älven”.

I SVT-klassikern från 80-talet visar Josefsson på stadens klasskillnader genom att åka spårvagn nummer 5 från det exklusiva villaområdet Örgryte via Avenyn över Göta älv, förbi Frihamnen och allt längre nedåt i samhällshierarkin.

– Jag bodde vid slutstationen Länsmansgården, säger Bergström. Hälften av klasskamraternas föräldrar arbetade på bandet på Volvo och en fjärdedel av de andra föräldrarna arbetade på varvet. Volvo var precis genom skogen bara, det fanns cykelväg, säger Bergström om uppväxten.

Viktiga månader väntar för vaccinsamordnaren. Nyligen meddelade Astra Zeneca att EU kommer få 60 procent färre leveranser än utlovat det första kvartalet, fram till mars. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

I ”På rätt sida älven” talar de unga i Örgryte om att bli nästa PG Gyllenhammar och bo i Monaco.

Men i Länsmansgården beskriver föräldrar i stället barn med dåligt självförtroende och svag skolutbildning som redan är slagna i livet.

När Janne Josefsson tittar på hur många elever i en niondeklass på Sjumilaskolan i Länsmansgården som valt att läsa vidare på en teoretisk gymnasieutbildning är svaret inte ens en tredjedel.

Trots att den här skolan var i ett problemområde så hade vi otroligt bra kemilektioner.

Richard Bergqvist gick på samma skola.

Men han kände sig aldrig besegrad.

På Sjumilaskolan fanns nämligen kemiläraren Erling Karlsson som fick en ung Richard Bergström att bli ”fascinerad av naturvetenskap, kemi, formler och strukturer”.

– Där kan man se vikten av bra lärare, säger Bergström. Trots att den här skolan var i ett problemområde så hade vi otroligt bra kemilektioner. Han var helt fantastisk och ordnade undervisning till och med utanför skolan på kvällarna, helt obetald, för att han såg att det fanns ett antal elever som var intresserade. Så vi körde kemiexperiment på kvällarna.

Bergström mellan möten med regeringen. Han spår att framtiden kommer se positivt på EU-kommissionens och Sveriges vaccinhantering. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Hemma fanns även engagerade föräldrar. Pappa var kontorist och mamma jobbade med design av broderier.

– Jag var en äkta nörd, säger han. Jag var radioamatör och hade till och med certifikat för telegrafi.

Han stack ut även när Göteborgs lokalradio gjorde ett reportage om skolan.

– Jag minns att jag efterlyste mer disciplin i skolan, säger han och skrattar. Och då sa reportern: ”Ja, det var Richard Bergström på Sjumilaskolan, kanske inte helt representativ”.

Just lokalradion, tillsammans med Sveriges Radios rapporter från olika världsdelar väckte tidigt hans samhällsengagemang. Hemma i pojkrummet lyssnade han på Kabaré Apropå, ett politiskt satirprogram på lokalradion med vänsterprofiler som Frank Gunnarsson, Kent Andersson, Roland Jansson och Weiron Holmberg.

– Det var så roligt och fruktansvärt grovt. De var väldigt anti Stockholm och vänster naturligtvis, säger han och ler.

Richard Bergström inför sitt telefonmöte med statsministern. Han är även vaccinsamordnare för Norge och Island. ”Det är därför jag är med i norsk tv hela tiden”, säger han. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Första timmen var med Pfizer och handlade om att skälla på dem för att de hade leveransproblem.

Över 40 år senare har han bytt ut den politiska satiren i pojkrummet mot ett av statsrådsberedningens konferensrum. På arbetsbordet mellan kollegerna, huvudsekreterare Anki Bystedt, 53, och utredningssekreterare Tina Chavoshi, 39, står en stor Toblerone som Bergström köpt med sig från Schweiz.

Han har också med sig en fondvägg med EU-kommissionens logga för att ha i bakgrunden under digitala mötet. Han företräder hela EU, inte bara Sverige.

– Vi har möte varje dag i förhandlingsgruppen, säger han. I går var mötet tre och en halv timme. Första timmen var med Pfizer och handlade om att skälla på dem för att de hade leveransproblem, säger han.

Fondväggen döljer också att många möten hålls hemma i köket hos en trebarnspappa.

Att vara pappa till tonåringar är inte lätt ens för en van toppförhandlare.

– Jag har ju det problemet att jag har en tendens att berätta en massa gamla historier, så att det blir lite ”yes, boomer”. Det blir långa föreläsningar. Det heter: ”Frågar man pappa en sak kan han säga det är intressant och sedan ge ett tio minuter långt svar”.

Under apotekarlinjen kom Bergström fram till att han - till skillnad från klasskamraterna - inte ville sitta i labb hela dagarna. Men han testade livet. ”Den bästa sommaren i mannaminne satt jag i ett kylrum hela sommaren, det hjälpte ju inte heller”, säger han och ler. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Bergström vill att EU delar med sig av vaccinet till u-länder. ”En rimlig ståndpunkt är att våra äldre och sårbara ska skyddas, men jag tycker att sådana som du och jag kan vänta någon vecka för att vi i gengäld kan dela med oss till andra länder. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Du får kritik från de som säger att vi roffat åt oss, men när vi delar med oss kommer vi få kritik för det.

Richard Bergström skyller också på sina historier när går vilse på väg till finansdepartementets lokaler. Han missar sin gata och går lite för långt ned på ett folktomt Drottninggatan.

– Var sjutton är vi. Jag är helt ”lost”. Nej, vänta, hit ska vi, säger han.

– Jag pratar för mycket med dig att jag glömmer bort var jag ska.

Var Bergström än går har han mig sig två svarta anteckningsböcker med noteringar.

Det är material för framtida historiker. Det är lätt att se dagboksanteckningarna i montrar på museum.

– Javisst, säger han. Här är den allra första allokeringstabelllen. Nu är ju tabellen något mer strukturerad, säger han och visar en skiss på en sida.

På andra sidor står noteringar som Comvax eller förkortningar som AZ.

– Det är bra att föra anteckningar för att kunna minnas. Även om jag inte skriver speciellt mycket så är det en sekvens i tid som får mig att tänka ”varför var jag här?” och då kommer jag ihåg. Det triggar minnet. Det går säkert att återskapa vad som hände, säger han.

På väg till förmiddagens regeringssammanträde där han ska ge de senaste nyheterna om Astra Zenecas vaccin. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

På eftermiddagen väntar ett nytt möte med statsministern, nu på telefon, då de ska tala om kvällens videokonferens för Europas regeringschefer.

Ett av flera ämnen på de europeiska regeringschefernas kvällsmöte är något Bergström brinner för extra mycket: Hur EU:s överskott av vaccin ska fördelas till u-länder.

– Världen är på randen till ett moraliskt misslyckande med katastrofala följder, sa WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus nyligen om nyheten att 39 miljoner vaccindoser gått till 49 höginkomstländer samtidigt som endast 25 vaccindoser getts till ett enda av världens fattigaste länder, Guinea

Men det är inget enkelt beslut.

– Hur du än gör får du kritik, säger Richard Bergström. Du får kritik från de som säger att vi roffat åt oss, men när vi delar med oss kommer vi få kritik för det. Ska ni avstå vårt vaccin!? En rimlig ståndpunkt är att våra äldre och sårbara ska skyddas, men jag tycker att sådana som du och jag kan vänta någon vecka för att vi i gengäld kan dela med oss till andra länder.

”Jag var en äkta nörd”, säger Bergström om uppväxten. Då var han radioamatör. Nu älskar han poddar. ”The readout load” om läkemedelsindustrin och Sveriges Radios ”USA-podden” är några av favoriterna. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Var kommer den inställningen ifrån?

– Jag har alltid haft en känsla av att man ska göra rätt för sig. Jag kommer inte från en kristen familj, men har väldigt starkt de värderingarna, de väldigt svenska värderingarna. Ansvar, jobba och göra sitt, säger han.

Fördelningen av överskottsvaccinet är politik.

– I Ukraina är det så nu att i de ockuperade delarna får man det ryska vaccinet, men i den Kievkontrollerade delen finns inga vaccin alls. Det är inte bra, säger han.

Du kan inte jobba på Läkemedelsverket om du hatar läkemedelsindustrin och tror att de alltid ljuger.

Många som han talar med i rollen som vaccinsamordnare är gamla vänner från en över 30 år lång karriär inom läkemedelsbranschen.

De som känt honom länge beskriver en person som alltid slagits för att myndigheter, vården och läkemedelsindustrin ska samarbeta mer gränslöst, på samma sätt som när EU under coronapandemin stöttat läkemedelsföretag för att få fram vaccin.

– Han har varit pionjär i att se läkemedelsindustrin som del av något större, säger Karolina Antonov, analyschef på LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige.

– Han har en nästan naiv tro på värdet av samarbete, säger apotekaren Ulf Janzon som lärde känna Bergström då vaccinsamordnaren var på Läkemedelsverket.

Richard Bergström har under lång tid arbetat för rimliga priser på läkemedel. ”Man inte kan ha vilka priser som helst utan man måste motivera det efter samhällsekonomisk nytta”, säger han. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Flera av vännerna betonar att det är mer kontroversiellt inom läkemedelsindustrin än det kan låta för utomstående.

– Ja, jag har nog varit lite radikal aktivist ibland... progressiv, säger Richard Bergström.

– Även om det är olika roller som inte får blandas ihop så måste man respektera varandra. Du kan inte jobba på Läkemedelsverket om du hatar läkemedelsindustrin och tror att de alltid ljuger. Och du kan inte jobba i läkemedelsbranschen om du tror att alla myndighetspersoner är idioter.

Bara 23 år gammal fick han titeln avdelningsdirektör på Läkemedelsverket.

Han gick över till att arbeta med läkemedelsutveckling på Roche och Novartis i Schweiz för att nio år senare återvända till Sverige för att bli vd för läkemedelsföretagens branschorganisation Lif.

Han ville förbättra läkemedelsindustrins anseende och införde bland annat ett nytt etiskt regelverk som sedan även blev mall i Europa.

– Jag städade upp allt marknadsföringsbeteende, tog bort allt med middagar och bjudresor, säger han.

– Motståndet var väl starkast i en del länder i södra och östra Europa.

Richard Bergström har blivit ett känt ansikte för många efter flera pressträffar om vaccin. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Endast 23 år gammal blev Richard Bergström avdelningsdirektör på Läkemedelsverket. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Vänner säger att Bergström kunde vara otålig som ung, en sida som mått bra av att slipas bort med åren.

Han reste ofta till Bryssel för att träffa cheferna för Europas läkemedelsindustri.

När han kom hem ville de svenska cheferna ha rapporter.

– De satt med uppspärrade öron och lyssnade. Vad händer, vad säger min chef? Pfizers Europachef, vad tycker han är viktigt? Om man vet det kan man göra ett bättre jobb. Som en person sa: ”My job is to make my boss look good”.

Han känner igen sig nu.

– Det är som när jag går in till regeringssammanträdet, my job is to make my boss look good, säger han och ler.

Men när han sedan 2011 fick jobbet som ordförande i EFPIA, den europeiska motsvarigheten till LIF, förstod han att det fortfarande fanns mycket att göra med läkemedelsindustrin anseende.

Företrädaren Brian Agers avskedspresent.

Han återberättade hur en EU-kommissionär beskrev det väntande uppdraget som ”The worst job in Bruxelles. You have to defend pharmaindustry”.

Pionjär. Vänner säger att Bergström tidigt slogs för att läkemedelsindustrin ska samarbeta mer med vården och med myndigheter. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

De senaste åren har han vigt åt egna projekt på det schweiziska företaget Sicpa.

Richard Bergström, ligger bland annat bakom den kod som används på läkemedel i Europa för att undvika förfalskningar.

Han är rädd för att falska coronavaccin kommer säljas i u-länder där man inte har ett liknande säkerhetssystem än.

– Jag är jätteorolig, säger han. Det är en liten flaska med en vätska som ser ut som vatten och en liten enkel svartvit etikett. Det är hur lätt som helst att förfalska, säger han.

Gun-Britt Johansson, 91, var första svensk att få vaccinet. Foto: STEFAN JERREVÅNG / TT NYHETSBYRÅN

Telefonen plingar till. Det är hans danska motsvarighet som hör av sig. Inom kommissionen använder man WhatsApp för snabba meddelanden.

Men han har inte bara korrespondens med Bryssel och höga läkemedelschefer. De kommer också hoppfulla rapporter från vårdboendet Boken i Mjölby där Gunn-Britt Johnsson, 91, var första svensk att få vaccinet.

– Socialminister Lena Hallengren var med på länk när Gunn-Britt fick sin andra dos. Då berättade föreståndaren för hemmet att det var två personer som förra gången inte ville vaccinera sig som hade ändrat sig och som nu fick sin första dos. Det var fint att höra, säger han.

Vad säger du till de som är oroliga för vaccinet?



– Min enda uppmaning är: Var inte så kategorisk utan ”keep an open mind”. De flesta som är misstänksamma och kritiska är kanske unga och det är ju inte förrän i april eller maj som du blir erbjuden ett vaccin så du behöver inte bestämma dig nu. Det kommer mycket nya studier och data, erfarenhet från andra länder, så det är bra att så många som möjligt vaccinerar sig.

– Och det här handlar inte bara om dig själv, om att du ska kunna resa och träffa folk, utan om att skydda anhöriga och äldre.