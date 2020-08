Efter att George Floyd dog i Minneapolis i maj inleddes planeringen av en stor protestmarsch i Washington DC den 28 augusti.

57 år efter att Martin Luther King höll sitt berömda ”I have a dream”-tal vid Lincoln Memorial samlades under fredagen tusentals personer på samma plats för att protestera mot rasism.

I folkmassan syntes ett myller av T-shirtar med texter som ”Black Lives Matter” och ”I Can’t Breathe”.

57 år efter Martin Luther Kings berömda tal samlades tusentals personer för att protestera mot rasism. Foto: Tomas Kvarnkullen/Expressen Många bar klädesplagg med budskap som "Black Lives Matter" och "I Can't Breathe". Foto: Tomas Kvarnkullen/Expressen

”Det är ett mörker över USA”

Merrissa White, 28, från Delaware förklarar att hon för andra gången tagit sig till huvudstaden efter de senaste månadernas händelser i USA, med flera uppmärksammade fall då svarta har skjutits av polis. Hon räknar upp de många fallen och säger att hon inte blev förvånad när hon hörde om Jacob Blake, som sköts sju gånger i ryggen av polis i Wisconsin.

– Jag bara kände att det är oacceptabelt. Det är ett mörker över USA just nu, säger hon.

Lashanta Suber, 36, tog sig till Lincoln Memorial från North Carolina för att hon tror att fredagens protest – och tidigare protester i landet – kan göra skillnad. Hon säger att hon inte kan se att det just nu finns någon rättvisa för svarta invånare i USA och att protesterna inte får tystna.

– Vi blir dödade utan anledning. Jag är mamma och har en svart son, så jag fruktar för mitt barns liv varje dag.

Merrissa White. Foto: Tomas Kvarnkullen/Expressen Efter George Floyds död och skjutningen av Jacob Blake har nya krav på förändring väckts. Foto: Tomas Kvarnkullen/Expressen

”Kommer uppfylla farfars dröm”

Lashanta Suber menar att något måste ske i USA och att en bra början skulle vara att landet får en ny president efter valet i november. Hon reagerade starkt på att ett par i Minneapolis, som riktade vapen mot demonstranter under en ”Black Lives Matter”-demonstration tidigare i somras, bjöds in som talare under Republikanernas konvent.

– Det säger en hel del om vad han står bakom, säger hon.

Bland talarna vid Lincoln Memorial fanns Martin Luther Kings äldste son, Martin Luther King III, liksom medborgarrättskämpens barnbarn Yolanda Renee King, 12.

– Vi kommer att uppfylla min farfars dröm, sa hon från scenen.

Även anhöriga till såväl George Floyd som Jacob Blake talade till folksamlingen.

Marschen hölls dagen efter att president Trump höll ett uppmärksammat tal som avslutning på Republikanernas konvent inför en publik på över 1 000 personer utanför Vita huset.

