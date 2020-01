J R R Tolkiens son Christopher Tolkien är död

The Tolkien Society, som värnar om Tolkiens liv och verk, släppte på torsdagen följande uttalande om Christopher Tolkiens död:

”Christopher Tolkien har dött vid åldern av 95 år. The Tolkien Society sänder sina djupaste kondoleanser till Baillie, Simon, Adam, Rachel och hela Tolkien-familjen”.

Som den yngste av författaren J R R Tolkiens tre söner föddes Christopher Tolkien i Leeds 1924. Under sin uppväxt fick han lyssna till faderns berättelser om Bilbo – som senare blev Tolkiens roman The Hobbit, skriver The Guardian.

Christopher Tolkien färdigställde flera verk som påbörjats av hans far J R R Tolkien efter dennes död 1973. Bland de mest kända av dessa finns Silmarillion, som gavs ut 1977.

Kritisk mot Sagan om ringen-filmerna

Tolkien värnade om sin pappas arv och såg ogillande på hur Sagan om ringen-världen kom att kommersialiseras. Han har bland annat uttryckt sig kritiskt om Peter Jacksons filmatisering av Sagan om ringen-trilogin som hade premiär 2001.

– De plundrade boken och gjorde den till en actionfilm för 15-25-åringar, sa Christopher Tolkien i en intervju med franska Le Monde 2012.

I samma intervju sa han:

– Tolkien har blivit ett monster, slukad av sin egen popularitet och absorberad av vår tids absurditet, och:

– Kommersialiseringen har reducerat verkens estetiska och filosofiska påverkan till ingenting.

Christopher Tolkien blev 95 år gammal.

