När Ivanka Trump och maken Jared Kushner flyttade in som rådgivare i Vita huset efter Donald Trumps valseger 2018 sågs de som ett liberalt inslag i den nya administrationen.

Många i medierna och i det gamla politiska etablissemanget i USA såg paret som en balanserande kraft – som skulle dämpa den vilt twittrande presidentens excesser och hindra honom från att skjuta okontrollerat från höften i alla riktningar.

Bättre siffror än pappa

Men Ivanka förklarade tidigt att hon inte hade något som helst inflytande på sin far. Och i dag har hon blivit högerns favorit som får bättre siffror i opinionsmätningarna än pappan i de politiskt viktiga delstaterna i Mellanvästern, enligt magasinet The Cut.

President Trumps dotter och svärson: Ivanka Trump och Jared Kushner. Foto: DOULIERY OLIVIER/ABACA / STELLA PICTURES

Dessa framgångar i opinionen leder till spekulationer om att hon skulle ersätta Mike Pence som vicepresidentkandidat 2020 och till och med ställa upp själv som kandidat till presidentposten i valet 2024.

Det skriver The Cut, nyhetsmagasinet New Yorks mode- och livsstilssajt, i ett långt porträtt av Ivanka Trump under rubriken ”Ivankas eviga ambitioner”.

Planerar sin exit

Enligt journalisten Vanessa Grigoriadis, som rörde sig i samma kretsar som Ivanka på 1990-talet, kan presidentens dotter knappast gå tillbaka till samma sorglösa liv i New York som hon levde tidigare – så hon har tänkt ut en ”slug exit-strategi”.

Även om hon inte når politiska topposter på hemmaplan kan hon bli något slags kringresande ambassadör, en toppdiplomat med näst intill kunglig status. Hon fyller redan rollen som en ”prinsessdiplomat” som flyger runt jorden, träffar amerikanska soldater i Sydkorea och möter den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-Un tillsammans med sin far, skriver Grigoriadis.

Under ett besök i Elfenbenskusten i Afrika tidigare i år avslöjade hon att pappa presidenten hade erbjudit henne jobbet som chef för Världsbanken – för att hon var ”bra på siffror”. Hon nämndes också som möjlig amerikansk FN-ambassadör när den posten blev ledig förra året.

The Cut noterar att kommentatorer på högerkanten hyllar Ivanka och hoppas mycket på henne för framtiden.

Som Cleopatra?

Sajten citerar Doug Wead, tidigare rådgivare till den republikanske presidenten George Bush den äldre, som påpekar att det har funnits många briljanta kvinnor som Angela Merkel, Margaret Thatcher, Hillary Clinton Elizabeth I och Katarina den stora i världshistorien. Liksom många vackra kvinnor.

”Men man kan räkna på ena handens fingrar de kvinnor som historien anser vara både briljanta och vackra. Cleopatra? Drusilla, Caligulas syster? Inte många. Men Ivanka Trump tillhör den gruppen”, skriver han.

President Donald Trump kindpussar sin dotter Ivanka. Foto: ALEX BRANDON / AP TT NYHETSBYRÅN

I porträttet av presidentdottern understryker skribenten Vanessa Grigoriadis att Ivanka och maken Jared – paret kallas ibland ”Javanka” – blev något av ett medieskämt under den första tiden i Vita huset. De fick aldrig igenom något seriöst förslag, de lyckades aldrig påverka presidenten i policyfrågor.

Vita husets överlevare

Men paret är Trumpadministrationens verkliga överlevare. Nästan alla som var med från början – bland dem Steve Bannon, Reince Priebus, Gary Cohn och den fyrstjärnige generalen John Kelly – har manövrerats ut av Ivanka och hennes man.

Enligt The Cut är det osannolikt att Ivanka återvänder hem till New York efter tiden i Vita huset. Familjen Trump har hamnat på kollisionskurs med den liberala världsstaden. Hon är för ”ömhudad” för att tåla alla de förolämpningar som väntar i New York och hon har färre och färre vänner där, heter det i artikeln.

Kompis med Kardashians

Så det är osannolikt att hon vill tillbringa sin tid bara med artistfamiljen Kardashian och de andra få kvarvarande vännerna. Grigoriadis tror därför att Ivanka utnyttjar sin upphöjda näst intill kungliga status till att göra internationell karriär.

Hon skriver att familjen Trump visserligen har lyckats förstöra både presidentämbetets anseende och USA:s internationella rykte, ”men de har lyckats med det som verkade osannolikt: att bli kungligheter”.

Vanessa Grigoriadis är också programledare i den nya podden ”Tabloid” som under sin första säsong tar upp Ivanka Trumps ”förvandling” i åtta avsnitt.

