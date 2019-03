Under tisdagen släpps den nya boken ”Kushner, Inc: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump.” av journalisten Vicky Ward.

I boken beskrivs detaljer om hur Donald Trumps tidigare ekonomiske rådgivare Gary Cohn hånade Ivanka Trump för att hon trodde att hon själv skulle bli president. Den beskriver även hur Donald Trump helst hade önskat att dottern gift sig med quarterbacken Tom Brady samt att presidenten övervägt att skicka tillbaka båda till New York eftersom de orsakade problem.

Stängde ute utrikesministern

Flera påståenden handlar också om hur paret på ett omoraliskt och samvetslöst sätt jobbat sig upp till mäktiga positioner som presidentens rådgivare i Vita huset.

Ward skriver bland annat om hur Jared Kushner tidigt under Donald Trumps tid i Vita huset uppmanade den tidigare utrikesministern Rex Tillerson att hålla sig borta från utrikespolitiken.

Kushner ska ha försökt stänga utrikesministern ute från viktiga diplomatiska kontakter med andra länder.

Ett exempel var när Kushner ordnade ett möte med Mexikos tidigare utrikesminister Luis Videgaray Caso i Washington. Enligt protokollet ska utrikesministrar meddela sina motsvarigheter när de besöker varandras länder – men Tillerson fick kännedom om ministerkollegans besök först när de råkade äta middag på samma restaurang, enligt boken.

– Nästa gång, meddela mig, ska Tillerson ha sagt till den besökande ministern.

Krävde att resa med Air Force One

Ivanka Trump och Jared Kushner ska även ha ställt krav på att få använda Air Force One under resor när det inte har ansetts lämpligt, hävdar författaren. För att få tillgång till planet ska de i bland ha försökt bjuda in finansministern Steven Mnuchin på resorna.

I boken skriver också Ward om hur Kushner ska ha pressat president Trump att sparka den tidigare FBI-chefen James Comey.

Ward uppger att hon har intervjuat fler än 200 personer och har minst två källor för varje påstående samt att sju faktagranskare har gått igenom allt material i boken.

Författaren skriver i en kolumn i samband med boksläppet att paret tagit på sig sina roller av egna intressen, inte för att de vill tjäna folket. Ward menar att både Jared Kushner och Ivanka Trump utgör ett hot mot det politiska systemet och traditionella protokoll och att hon var tvungen att skriva boken.

”Jag kände att det var min samhällsplikt, den viktigaste och det mest brådskande jag kunde göra för ett land som jag har förälskat mig i och som jag står i skuld till”, skriver hon i Town and Country Magazine.

Ward hävdar även i ABC News-podcasten ”The Investigation” att hon har fått veta att Donald Trumps medarbetare försökt kontakta de som intervjuats för att övertala dem att förkasta bokens innehåll.

– Jag varnades redan i somras innan jag hade skrivit ett enda ord. Någon som är väldigt nära Kushner sa att de kommer att försöka misskreditera dig. Jag visste redan från början att det var deras plan, säger hon till ABC News.

Vita huset tillbakavisar

Vita husets pressekreterare Sarah Sanders säger i en kommentar om boken:

– Det är sorgligt, men inte förvånande, att medier lägger sin tid på att göra reklam för en bok som är baserad på skumma anonyma källor och falsk information i stället för det fantastiska arbete Jared och Ivanka gör för landet.

– Författaren listade själv sin bok under kategorin ”fiction” på sin hemsida till helt nyligen då det ändrades. Hennes första kategorisering var korrekt, säger Sanders.

Peter Mirijanian, talesperson för Kushner och Ivanka Trumps advokat Abbe Lowell uppger i en kommentar enligt ABC News:

”Det verkar som att hon har skrivit fiktion i stället för att göra ett seriöst försök att hitta fakta. Att korrigera allt detta skulle ta för lång tid och vara meningslöst.”