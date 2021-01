Ivanka Trumps nya plan – följer i pappa Donalds spår

Ivanka Trump och maken Jared Kushner följer Donald Trump till Florida men har valt en urbanare miljö än pappans resort Mar-a-Lago på Palm Beach att slå ner bopålarna i.

Paret har hyrt en omöblerad våning i ett specialdesignat lyxhus format som en pyramid, vid vattnet i stadens Surfside-kvarter, vilket Wall Street Journal var först med att rapportera.

Hyran rapporteras ligga på tiotusentals dollar i månaden.

Lyxvåningen är bara en tillfällig lösning

Men kontraktet löper bara på ett år och är tillfälligt.

Paret har nämligen köpt en tomt på Indian Creek Island i Miami för 32 miljoner dollar, motsvarande cirka 265 miljoner kronor. Säljare ska vara den legendariska smörsångaren Julio Iglesias.

När Ivanka Trump väl gjort sig hemmastadd i Florida väntas hon ge sig på nästa karriärsteg – och mycket tyder på att hon ger sig in i politiken.

Även om Florida beskrivs som en ”swing state” eller lila delstat – där utgången i valen ofta är oviss – har Donald Trumps segrar här i de två senaste presidentvalen krattat manegen för Ivanka Trump.

Det hetaste tipset: Ivanka Trump siktar på senaten

Hon besökte delstaten vid många tillfällen under upptakten till presidentvalet, samlade stora skaror under tal hon höll och samlade in pengar från tunga finansiärer.

– Ivanka har definitivt politiska ambitioner, ingen fråga om saken. Hon vill kandidera till något, men det måste fortfarande planeras, säger en av CNN:s källor.

Och det finns inte så många prestigefulla politikeruppdrag som kan komma i fråga.

– Om man antar att hon inte är intresserad av en lågprofilerad tjänst, så återstår USA:s senat som en möjlighet. Marco Rubio står inför omval 2022 och förväntas kandidera igen. Men jag tror inte att Rubio skulle avskräcka henne i fall hon bestämde sig för att kandidera. Senast Marco Rubio kandiderade mot en Trump i Florida, i primärvalet till presidentvalet 2016, krossades Rubio med 19 procent, säger Adam C. Smith, som tidigare varit redaktör för Tampa Bay Times ledarredaktion, till CNN.

