Ivanka Trumps miljardintäkter vid sidan om jobbet hos Trump

En sammanställning av makarnas inkomster under förra året släpptes av Vita huset på fredagen och visade vinster på 135 miljoner dollar, motsvarande 1,28 miljarder kronor.

En stor del av Ivanka Trumps inkomster kom från hennes innehav i familjens hotell i Washington DC, inte långt från Vita huset. Vinsten därifrån gav henne motsvarande 37,5 miljoner kronor.

Ivanka Trumps modemärke backade

Ivanka Trumps eget modemärke, som säljer bland annat handväskor och skor under hennes namn, drog in motsvarande 9,5 miljoner kronor. En minskning från siffran 47,4 miljoner året innan.

Ivanka Trump meddelade förra året att hon planerar att lägga ned sitt modeföretag, enligt AP.

Donald Trump och Ivanka Trump i Vita huset. Foto: RON SACHS / CNP / POLARIS POLARIS IMAGES

Hon tjänade också motsvarande 2,5 miljoner kronor på ett förskott för boken ”Ivanka Trump’s Women Who Work: Rewriting the Rules for Success”, som gavs ut 2017.

Jared Kushners inkomster kom främst från sin familjs ägande av fastigheter, som drog in drygt 14 miljoner kronor åt honom, enligt AP.

Arbetar gratis i Vita huset

Både Ivanka Trump och Jared Kushner började jobba som obetalda rådgivare i Vita huset efter att Ivanka Trumps pappa Donald Trump vunnit presidentvalet 2016.

Det innebar att de valde att ta stiga ner från höga positioner i sina företag. Kushner avgick till exempel som vd för Kushner Companies och sålde ett stort aktieinnehav. Även Ivanka Trump steg ner från de högsta positionerna i sina företag.

