Ivana Trump: ”Jag vill bara att det ska vara över”

Ivana Trump gifte sig med Donald Trump 1977 och tillsammans har de barnen Ivanka, Eric och Donald Trump Jr.

Ivana Trump: ”Jag vill bara att detta ska vara över”

Paret genomgick en uppmärksammad skilsmässa 1992 och nu ser hon hur exmaken vägrar att låta sig skiljas från presidentämbetet – och erkänna valförlusten.

– Jag vill bara att detta ska vara över, på det ena eller andra sättet. Jag bryr mig verkligen inte, säger Ivana Trump i en intervju med People.

Utan att presentera några bevis har presidenten sedan dagen efter valet twittrat ut anklagelser om ett omfattande valfusk.

Grannlandets premiärminister Justin Trudeau, Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Sveriges statsminister Stefan Löfven hör till de stats- och regeringschefer som gratulerat Joe Biden och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris till segern i presidentvalet. Även Storbritanniens premiärminister Boris Johnson, som ansetts ha en nära relation till Donald Trump, har gratulerat Joe Biden och Kamala Harris till segern.

Ivana Trump om Donald: ”Han kommer slåss, slåss och slåss”

Men Donald Trump jobbar just nu för att försöka bestrida valresultatet rättsligt och planerar in nya valmöten, där han tänker upprepa anklagelserna om utbrett valfusk och försöka samla in pengar till den juridiska fond som ska bekosta domstolsprocesserna.

– Han är inte en god förlorare. Han tycker inte om att förlora, så han kommer att slåss, slåss och slåss, säger Ivana Trump till People.

Under söndagen rapporterade CNN att Donald Trumps nuvarande fru, Melania Trump, ska ha uppmanat presidenten att erkänna sig besegrad, enligt en källa.

Därefter twittrade Melania Trump att varje laglig röst måste räknas, men inte de illegala.

”Det amerikanska folket förtjänar ett rättvist val”, skrev Melania, utan att, som sin make, framföra direkta anklagelser om ett omfattande valfusk som ska ha kostat Donald Trump valsegern.

LÄS MER: Så kan Donald Trumps liv bli nu

LÄS MER: Melania till Donald: Erkänn dig besegrad

LÄS MER: Sprickan i familjen – nya planen för Donald Trump

LÄS MER: Donald Trump förlorade valet – under golfrundan