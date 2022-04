Under onsdagen har personer som försökt skicka in en ansökan om sjukpenning via Försäkringskassans hemsida stött på problem.

– Vi har ett tekniskt problem i vår självbetjäningstjänst på webben som har gjort att vi har stängt ned den för att kunna göra en uppdatering, säger Försäkringskassans pressekreterare Anette Eriksson.

Enligt Anette Eriksson räknar man med att tjänsterna kommer fungera igen senast någon gång under torsdagen.

Finns det någon risk att tjänsten ligger nere över påskhelgen?

– Nej, man har hittat en lösning som vi ska testköra nu. Därför tror vi att tjänsten är i gång igen under morgondagen, säger Anette Eriksson.

Hon tillägger att det interna systemet för hanteringen av ansökningar fortfarande fungerar.

– Våra handläggare kan alltså jobba på som vanligt. Men det är just den här självbetjäningstjänsten på vår webbsida som har ett tekniskt problem.