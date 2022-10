President Vladimir Putins besked om massmobilisering har mötts av kritik på hemmaplan – och nu är presidenten sannolikt på jakt efter en syndabock.

Mycket pekar på att det kommer att bli försvarsdepartementet – och mer specifikt ryska försvarsministern Sergej Sjojgu, enligt amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of Wars senaste rapport.

La skulden på försvarsdepartementet

Under gårdagen meddelade Putin att mobiliseringen skjuts upp för alla Rysslands studenter. Han la skulden för att det inte skett tidigare på försvarsdepartement.

– Det behöver justeras eftersom försvarsdepartementet inte ändrade ramarna för vilka som är aktuella för mobilisering, sa han till ryska medier enligt ISW.

”Den direkta kritiken av försvarsdepartement är underförstått kritik mot Sjojgu, som Putin tycks ha bestämt få ta smällarna för misslyckandena i Ukraina”, skriver ISW.

Kritiken är hård mot Sergej Sjojgus departement. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / EPA TT NYHETSBYRÅN

Medger misslyckande

Samtidigt tycks Putin nu medge allvaret i Ukrainas militära framgångar, skriver The Guardian.

– Vi arbetar utifrån antagandet att situationen i de nya territorierna kommer att stabiliseras, sa Putin till ryska lärare under ett tv-sänt videosamtal på onsdagen.

Kommentaren kommer samtidigt som ryska krigskorrespondenter och militärbloggare ger en, ur Moskvas perspektiv, allt dystrare bild av situationen i Ukraina.

De senaste veckorna har ryska styrkor dragit sig tillbaka från regionen Charkiv, förlorat den strategiskt och symboliskt viktiga staden Lyman samtidigt som Ukraina avancerar framåt mot ryssockuperade staden Cherson från både väst och norr.

LÄS MER: Senaste nytt om invasionen av Ukraina

LÄS MER: Premium Detta är nu en kamp mot klockan för Putin

Film på Putin väcker frågor: ”De pratar inte ens”