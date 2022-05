ISW: Tar stålverket närmsta dagarna

Omkring 500 civila har evakuerats från den belägrade hamnstaden Mariupol, rapporterar nyhetsbyrån AFP med hänvisning till Andrii Yermak, chef för Ukrainas president Zelenskyjs administration. Han skriver på telegram att man även påbörjat evakueringen av civila från Azovstal.

I veckan lyckades ryska styrkor ta sig in i det stora stålverket som byggdes i Mariupol under sovjettiden.

Svjatoslav Palamar, kapten i Azovregementet, har släppt en video på Telegram där han beskriver hur ”våldsamma, blodiga strider” nu pågår kring anläggningen.

De ryska styrkorna kommer sannolikt att ta Azovstal inom de kommande dagarna, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW i sin senaste analys.

Stålverket är Ukrainska arméns sista fäste i Mariupol, hamnstaden strax söder om Donetsk och Luhansk, och som utsatts för brutala attacker under flera veckors tid.

ISW: Inga större framgångar på marken

Flera experter har pekat på att Vladimir Putin kommer vilja peka på någon typ av konkret vinst under ”segerdagen” den 9 maj, då nazisterna gav upp 1945 – en dag som firas stort i Ryssland.

– Han måste visa att de har åstadkommit något. Att offensiven har lyckats på något sätt, sa Ilmari Käihkö, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan till Expressen nyligen.

Tankesmedjan ISW konstaterar här att de ryska styrkorna fokuserar på östra Ukraina, där de förutom att ta över Mariupol också fortsätter pressa på mot Charkiv, norr om Donbass.

Men de har inte lyckats med några större territoriella framgångar under det senaste dygnet, skriver ISW i sin analys.

Ukrainska motoffensiver kring Charkiv kan ”tvinga ryska styrkor att välja mellan att förstärka sina positioner nära Charkiv eller att riskera förlora nästan alla sina positioner inom artilleriets räckvidd” från staden, enligt ISW.

