Israels dödsfälla – ska ha lockat Hamas ner i tunnlar

Bland annat New York Times, nyhetsbyrån AP och Expressen skickade under natten ut pushnotiser om att israeliska marktrupper gått in i Gaza.

Detta efter en tweet som israeliska försvarsmakten IDF skickade ut sent på torsdagskvällen:

”IDF:s flyg- och markstyrkor attackerar just nu i Gazaremsan”.

Medier över hela världen tolkade tweeten som att israeliska marktrupper korsat gränsen och gått in i Gaza – och det tycks även islamistiska Hamas och Islamiska Jihad ha gjort.

När nyheten kablades ut skickade grupperna sin första försvarslinje till kulsprutenästen och missilramper för att kunna kämpa mot den väntande markinvasionen – som aldrig kom.

40 minuter lång bomkampanj

Istället hade israeliska flygvapnet skickat upp 160 plan som bombade Hamasmedlemmarna när de begav sig till tunnlarna, rapporterar Jerusalem Post.

Under den 40 minuter långa bombkampanj släppte 450 missiler mot 150 mål i tunnelnätverket som Hamas grävt under Gaza City, av Israel kallade för ”The Metro”, rapporterar Jerusalem Post.

Nu spekuleras det i att tweeten var skriven för att tolkas som att det rörde sig om en pågående markinvasion, för att därmed kunna locka ut motståndarna i det öppna och bomba dem, rapporterar Jerusalem Post och Times of Israel.

Det är ännu oklart hur många medlemmar från Hamas och Islamiska Jihad som dödades under bombanfallen, rapporterar Jerusalem Post.

TV: ”Hör skottsalvor och stridsvagnar som skjuter”

Expressens reporter rapporterar från gränsen till Gaza i staden Ashkelon.

