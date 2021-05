Israeliska styrkor går in i Gaza

Under torsdagsnatten attackerade luftburna och markburna trupper Gazaremsan och konflikten mellan Israel och palestinska Hamas har därmed eskalerat ytterligare.

Israeliska försvarsmakten bekräftar offensiven på Twitter:



Det är oklart huruvida det är en större offensiv, eller en offensiv riktad mot specifika militära positioner, skriver NY Times.

Det var också sent under torsdagskvällen oklart hur stora styrkor Israel har mobiliserat för Gaza-offensiven men under torsdagskvällen rapporterade Al Jazeera att 9 000 reservister har kallats in för att posteras mot gränsen.

Al Jazeeras korrespondent Harry Fawcett, som befinner sig i södra Israel, rapporterar att han hör ljud från artilleri som skjuts mot Gaza, samt ljud från automatvapen från en helikopter. Samtidigt rör sig militärfordon mot gränsen.

Mellanösternexperten Anders Persson vid Linnéuniversitet säger till SvD kort efter beskedet om offensiven:

– Det är oväntat att IDF går in.

– Frågan är hur långt armén kommer att gå in i Gazaremsan. Och jag tror inte att man försöker störta Hamasregimen.

Upptrappningen kommer efter en dag fylld av våldsamheter: Hamas har avfyrat hundratals raketer mot israeliska storstaden Tel Aviv och ännu fler mot södra delarna av landet.

Raketer avfyrades mot Libanon

Över 100 palestinier, däribland 17 barn, har hittills dödats i de israeliska flygräderna medan sju israeler har mist livet av Kamas raketattacker.

Det är fjärde dagen av det som Israel kallar ”Operation murens väktare” och israelisk militär har träffat 700 Hamas-mål, rapporterar Jerusalem Post.

60 högt uppsatta Hamasledare ska ha träffats under attackerna från israeliska flygvapnet, enligt militären.

Under torsdagen avfyrades även raketer mot Israel från södra Libanon.

Inga varningslarm aktiverades då de aldrig utgjorde någon fara för invånare och raketerna landade i Medelhavet längs den israeliska kusten, rapporterar Haaretz.



Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har kommenterat det som kallas ”eskaleringen” mot Hamas.

– Jag sa att vi kommer att kräva ett mycket högt pris från Hamas, vi gör detta och vi kommer att fortsätta att göra det, säger han i ett uttalande.

– Det sista ordet har inte sagts, och denna operation kommer att fortsätta så länge det är nödvändigt.

Hamas har inte lämnat några officiella kommentarer om attacken från Israel i natt.



