Islamistrektorn El Nadis nya liv med skolmiljonerna

Under tio års tid pumpade svenska skattebetalare in över 275 miljoner kronor i skolpeng till Abdel Nassers El Nadis Vetenskapsskolan.

Efter att vi avslöjat hur flera IS-återvändare anställts på skolan och Säkerhetspolisen flaggat för att El Nadis elever riskerar utsättas för rekrytering och radikalisering, stängdes skolan.

Den tidigare rektorn Abdel Nasser El Nadi klassades av regeringen som en säkerhetsrisk. Och sedan oktober 2019 är han försvunnen. I folkbokföringen är El Nadi, sedan dess, registrerad som utvandrad till okänt land.

Expressens avslöjande i november 2019.

Svenska skattebetalare sköt till 275 miljoner kronor till Abdel Nasser El Nadis Vetenskapsskolan i Kortedala Foto: Daniel Olsson

Svenska myndigheter jagar honom nu för 4,5 miljoner kronor i skatteskulder efter att El Nadi kort före flykten fört ut mångmiljonbelopp ur sin skolkoncern till bland annat en investmentbank i Valletta på Malta.

Och några spår efter El Nadi har inte myndigheterna i dag, enligt Pontus Toresson, sektionschef vid Kronofogdemyndighetens avdelning för indrivningar i utlandet:

– Nej, det har vi inte.

Ett dammoln bildas bakom bilen när Expressens utsände färdas genom byar i östra Egypten. Det är fyra timmars bilväg från Kairo och asfaltsvägarna har för längesedan bytts mot enkla grusvägar.

Vägen hit har varit lång. Spåren efter den eftersökte Abdel Nasser El Nadi har tidigare tagit oss till bokaffärer och kaféer i Turkiet, till moskéer i både Istanbul och i småstäder i Egyptens norra och östra delar.

Vägen fram till Abdel Nasser El Nadi har gått via bokaffärer och kaféer i Turkiet till moskéer i Egypten.

Under vårt letande kan vi knyta honom till minst tre fastigheter. I den lilla staden Kafr Saqr är han känd i området kring en tolvvåningsfastighet som ”Doktorn”.

– ”Doktorn” brukar vara här någon gång varje månad. Vi vet inte vad hans riktiga namn är, säger en av de boende i fastigheten.

I hans släkts hemby Kafr al-Omda finns en ärvd fastighet. Någon Abdel Nasser El Nadi syns inte till, men vi får veta att han vill hålla en låg profil – och att han framför allt inte vill bli hittad.

Och i halvmiljonstaden Zagazig i nordöstra Egypten får vi klart för oss att den man vi och svenska myndigheter söker har flera adresser i området.

Här ska Abdel Nasser El Nadi leva sitt nya tillbakadragna liv med en ny fru. Paret ska bo i ett relativt välbärgat område i stadens cafétäta centrala delar, får vi veta.

Och efter flera resultatlösa försök och mycket väntan utanför flera adresser så ger sökandet utdelning.

Kvällsbönen har inletts i den lokala kvartersmoskén.

Och där står nu Abdel Nasser El Nadi, i traditionell vit dräkt och välansatt mörkt skägg, alldeles intill imamen som leder bönen.

Abdel Nasser El Nadi var i maj 2019 en av sex utpekade islamister som sattes i förvar av Säkerhetspolisen för att senare utvisas som hot mot rikets säkerhet.

Trots utvisningsbesluten fick alla sex stanna i Sverige, med motiveringen att förhållandena i deras hemländer gör det omöjligt för svenska myndigheter att verkställa utvisningarna.

Efter att de släpptes ur förvaret i september 2019 har de så kallad anmälningsplikt där de tvingas registrera sig hos den lokala polisstationen fem gånger i veckan.

Abdel Nasser El Nadi hade en helt annan situation än de övriga imamer som sattes i förvar av Säpo 2019.

Svenska skattebetalare har betalat över 275 miljoner kronor i skolpeng Vetenskapsskolan.

Utvisningsbeslutet till trots vittnar flera av dem hur de fått erbjudanden från Säkerhetspolisen om hjälp att lämna Sverige. Ofta rör det sig om att få möjlighet att flytta till andra länder än sina hemländer – bara de lämnar Sverige.

Men intresset har varit svalt.

Förutom i fallet med El Nadi. Han hade en helt annan situation än övriga förvarstagna imamer.

■ Han hade ett egyptiskt pass då han togs i förvar i maj 2019. Enligt kopior av passet som Expressen tagit del av hade El Nadi gjort flera utlandsresor tiden före omhändertagandet. Han hade också två visum till Saudiarabien, varav ett var giltigt i närtid.

■ El Nadi hade också fört ut 4,4 miljoner kronor från sin kritiserade skolkoncern till ett privat investeringskonto på Malta, bara månaderna före det att han togs i förvar. Efter att han släpptes från förvaret gjorde skolkoncernen ytterligare en stor utdelning på 2,7 miljoner. Enligt Skatteverket har El Nadi under hela året 2019 fått 5,5 miljoner privat utbetalt till sig, pengar som ursprungligen kommer från skattemedel genom skolans skolpeng.

Våren 2020 meddelande Säkerhetspolisen formellt svenska folkbokföringen att El Nadi lämnat Schengen-området.

Den 4 oktober samma år skrev El Nadi in sig för sista gången i loggen över personer med anmälningsplikt på polisstationen i Göteborg.

Därefter dök han aldrig upp igen.

Två veckor senare fick polisen i Göteborg meddelande om att hans anmälningsplikt upphört, med motiveringen att utvisningen var verkställd och Säkerhetspolisen meddelade svenska folkbokföringen att Abdel Nasser El Nadi nu lämnat Schengen-området.

– Han orkade väl inte med det längre, säger Lars-Erik Olsson som var El Nadis ombud under de första veckorna efter att han togs i förvar.

Abdel Nasser El Nadi skulle anmäla sig fem dagar i veckan hos polisen i Göteborg. Men efter den 4 oktober 2019 dök han inte upp mer. Istället lämnade han landet.

Han har under flera år varit El Nadis och dennes familjs rådgivare i ekonomiska frågor och även arbetat med civilrättsliga tvister knutna till Vetenskapsskolan.

– Han fick ju inte verka, det var ju anmälningsplikt och allt det här. Han gav väl upp, säger Lars-Erik Olsson.

På sitt privata Facebook-konto har El Nadi därefter vid flera tillfällen publicerat bilder från Turkiet och ett besök på ett av Istanbuls mest kända kaféer, Pierre Loti, något som först uppmärksammades av stiftelsen Doku.

Första gången Abdel Nasser El Nadi lägger ut en bild på sig själv från det turkiska kaféet är det okommenterat, en solig vårdag den 28 mars 2020.

Han ler stort i solskenet.

Den andra bilden lades ut den 9 april året därpå.

”Allah tvingar sin tjänare till lidande”, skriver El Nadi till bilden där han återigen står med ett stort leende.

Men mycket tyder på att bilderna är tagna vid samma tillfälle.

Abdel Nasser El Nadi hade, när bilderna från Turkiet uppmärksammades, troligen redan åkt vidare till Egypten.

Den tidigaste noteringen vi kan hitta om att han befinner sig i Egypten är från den 14 maj 2020.

Mörkret har fallit i Zagazig. Det är en varm fredagskväll och bönen i den lokala kvartersmoskén är över och besökarna går hem till sig. Sist ut ur moskén är Abdel Nasser El Nadi som lämnar stenbyggnaden tillsammans med imamen.

När de skiljs åt går El Nadi ensam nerför trappan.

Abdel Nasser El Nadi är sist ut ur moskén den kväll som Expressen träffar honom. Foto: Kassem Hamadé

Här konfronteras Abdel Nasser El Nadi: ”Jag hyser ingen respekt för Sverige.”

Doktor Abdel Nasser. Hur står det till?

– Vad? Jo, tack det är bra.

Jag heter Kassem Hamadé, jag är journalist.

– Vad är det du vill? Jag har inte tid för intervjuer.

Varför inte?

– Vilken tidning jobbar du för?

Jag jobbar för Expressen.

– Den äckligaste tidning som finns.

Vi ger dig en möjlighet att berätta din version.

– Slösa inte din tid.

Under mötet utanför moskén uppger Abdel Nasser El Nadi att han fortfarande inte vet vilka bevis Säkerhetspolisen hade mot honom. Foto: Kassem Hamadé

Abdel Nasser El Nadi är propert klädd. Skägget är ansat kortare än på bilderna av honom sista åren i Sverige.

Han pendlar mellan aggressivitet, hotfulla uttalanden och en vädjan om att låta honom vara.

– Sverige är ett avslutat kapitel och redan historia för mig.

Jag vill inte återvända till Sverige och jag vill inte ha med Sverige att göra längre

Han säger att alla medier i Sverige har försökt kontakta honom för få intervjuer.

– Du representerar den mest smutsiga tidningen i Sverige. Det är ni som har skrivit artikel upp och artikel ner om mig. Hade jag varit utan heder hade jag skickat några unga män på dig.

– Jag vill inte återvända till Sverige och jag vill inte ha med Sverige att göra längre. I 30 år tjänade jag Sverige men det slutade med att de berövade mina rättigheter.

Under mötet utanför moskén uppger Abdel Nasser El Nadi att han fortfarande inte vet vilka bevis Säkerhetspolisen hade mot honom. Han berättar att han via sin advokat fått veta att delar av bevisningen handlar om kontakter med en dansk man som han handlade böcker av för två decennier sedan.

– De grävde upp saker som jag sa någon gång 2003 eller senare. Ja, visst. Jag sa att al-Qaida har rätt att bekämpa amerikanerna i Irak för att befria Irak. Det sa jag till Säpo. Inte bara al-Qaida utan även andra grupper har rätt att bekämpa ockupationen. Jag sa till Säpo att om ryssen ockuperade Sverige har alla rätt att bekämpa den ryska ockupationen. Det är samma sak med Irak. Men de hade inga bevis mot mig.

Tillslaget mot Abdel Nasser El Nadi och de övriga förvarstagna imamerna skedde inte mot en slumpvis utvald grupp av utpekade islamister. Alla sex har band till varandra. De har i flera år samarbetat i olika projekt och flera av dem har också släktband.

Enligt svenska myndigheter ingick de i samma salafistiska nätverk, som försökte påverka både det svenska samhället och redan etablerade mindre radikala muslimska församlingar och moskéer i extrem riktning.

I Gävle hade imamen Abu Raad en stark religiös ställning i den lokala moskén och från Göteborg styrde Abdel Nasser El Nadi sin skolkoncern med både Vetenskapsskolan och en förskola – med planer för ytterligare skolor.

Abdel Nasser El Nadis släkt har en stark ställning i det egyptiska samhället, särskilt i delarna av östra Egypten. Foto: Kassem Hamadé

El Nadi har sin bild klar över varför han och övriga fem togs i förvar våren 2019.

– Det handlar om att komma åt oss. De vill ”hugga huvudet av” de mest inflytelserika i dawah (mission) i Sverige. Jag ansågs vara en av dem. De hade inga bevis mot mig. De vill komma åt oss som påverkade Dawah-verksamheten (spridning av islam) i Sverige. Det är det som det handlar om, säger han.

Abdel Nasser El Nadis släkt har en stark ställning i det egyptiska samhället, särskilt i delarna av östra Egypten. Många har högt uppsatta positioner inom olika myndigheter, även militären.

Själv uppger han under vårt möte att han inte har något arbete och att han håller en låg profil.

I kontakter med Skatteverket har El Nadi, efter sin flykt och genom ombud, uppgett att pengarna han tog ut ur skolkoncernen skulle gå till ett köp av en lägenhetsfastighet i Saudiarabien. Han uppger där att han sedan blivit blåst på alla pengar.

En saudisk medborgare som han hade kontot på Malta tillsammans med, en kvinna som i bankens handlingar beskriver sig som barnvakt till yrket, uppger han ska ha lurat honom och länsat kontot.

Det är uppgifter som Skatteverket beskriver som en efterhandskonstruktion.

Expressens reporter Daniel Olsson utanför Vetenskapsskolans gamla lokaler i Kortedala. Foto: HANNA BRUNLÖF

Om pengarna som svenska myndigheter jagar honom för, säger nu Abdel Nasser El Nadi, på plats i Egypten, att han inte gjort något fel.

– Allt har gått regelmässigt till. Allt gjordes by the book. Säpo nämnde inte pengarna när jag blev frihetsberövad. De sa inte ett enda ord om pengarna, säger han och vill inte ge några fler förklaringar.

– Drevet från medier har varit aggressivare än det från domstolarna. Sverige går mot sämre tider.

Och det är tydligt att El Nadi tagit del av de konspirationsteorier som sprids i radikala islamistiska kanaler om att svenska myndigheter olagligen omhändertar muslimska barn – just för att de är muslimer.

– Titta hur socialtjänsten kidnappar barn, säger han.

Expressen har tidigare kunnat berätta hur just framträdande personer i det utpekade nätverk av islamister som El Nadi knyts till av svenska myndigheter varit aktiv i spridandet av de falska påståendena.

Däribland Raad al Duhan och gävleimamen Abu Raad, som togs i förvar av Säkerhetspolisen samtidigt som El Nadi våren 2019.

Kampanjen, där bland annat falska filmer med gråtande barn ingick, fick en stor internationell spridning. Både svenska myndigheter och muslimska ledare har avfärdat uppgifterna som falska.

– Det var en otillbörlig informationspåverkan från utlandet, det var vilseledande och felaktigt, säger Mikael Tofvesson, operativ chef på Myndigheten för psykologiskt försvar och uppger att kampanjen fortsätter i vågor i den arabisktalande delen av världen.

Abdel Nasser El Nadi kommenterar också det svenska valresultatet:

– Nu har SD kommit till makten. Det kommer att bli mycket värre i Sverige. Sverige är historia för mig, säger El Nadi.

Enligt en utredningsrapport från Kronofogdemyndigheten lämnade El Nadi inte kvar några tillgångar i Sverige. Vetenskapsskolans gamla lokaler i Kortedala i norra Göteborg ekar fortfarande tomma. Enligt El Nadis familj i Sverige, som inledningsvis kom att ta över koncernen och omvandlade den till ett byggföretag, hade lokalerna renoverats för flera miljoner innan Skolinspektionen beslutade stänga den.

Delar av Vetenskapsskolans lokaler används som lunchrum av ett byggföretag som renoverar en annan fastighet. Skyltar som visar vägen till El Nadis rektorskontor sitter fortfarande kvar. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Häromveckan då vi besökte lokalerna hade delar tagits över av ett byggföretag som använde dem som lunchrum under renoveringar av en grannfastighet. I den gamla entrén sitter fortfarande skyltar som visar vägen till den gamla skolans expedition och El Nadis rektorskontor kvar.

Abdel Nasser el Nadi eftersöks nu av Kronofogden för indrivning av 4 475 804 kronor i förlorade skatteintäkter.

Och utsikterna att få in pengarna från personer som El Nadi bedöms som små, enligt Pontus Toresson, sektionschef vid Kronofogdemyndighetens avdelning för indrivningar i utlandet.

– Befinner man sig i Sverige är det väldigt svårt att hålla sig undan, men utmätningsrätten börjar redan bli svag utanför Norden. Utanför EU är den inte obefintlig, men inte långt därifrån. Det ska man vara ärlig att säga.

Abdel Nasser El Nadi – rektorn som försvann Abdel Nasser El Nadi var under tio år ägare och rektor för Vetenskapsskolan i Göteborg. Samtidigt pekas han av Säkerhetspolisen ut som del av ett radikalt islamistiskt nätverk med bas i Gävlemoskén, där El Nadis vän Abu Raad varit imam. El Nadi, som också beskrivs som imam, var en av grundarna av den Qatar-styrda stiftelse som driver moskén. I maj 2019 togs El Nadi och fem ytterligare utpekade islamister i förvar av Säkerhetspolisen. Regeringen kom senare att bekräfta utvisningen och klassade alla sex som säkerhetshot mot Sverige. I december 2019 drog Skolinspektionen tillbaka tillståndet för Vetenskapsskolan. Då hade Expressen avslöjat hur flera IS-återvändare anställts vid skolan, och även fått arbeta kvar efter att deras bakgrund uppdagats. Expressen hade också kunnat avslöja hur pengar från skolan förts ut till ett investeringskonto på Malta och till Saudiarabien. Enligt Skolinspektionen fanns risk för att elever utsattes för rekrytering till våldsbejakande extremistiska rörelser och radikalisering. Visa mer

Daniel Olsson är grävande reporter på GT. Han har genom åren återkommande granskat extremrörelser: höger- och vänsterextremism, kriminella gäng och islamism. Han ingår i Expressens prisbelönta Grävgrupp och har nominerats ett flertal tillfällen till Guldspaden och också Stora Journalistpriset. 2014 tilldelades han Publicistklubben Västras stora pris.

Kassem Hamadé är reporter på Expressen och specialiserad på Mellanöstern. Han ligger bakom flera grävande reportage, alltifrån mötet med IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadis fru, emiren av IS, dold kamera i Raqqa och Palmyra under IS styre, mötet med Bashar al-Assad, avslöjandet av Mellanösterns värsta människosmugglare till klanledaren Hashem Ali Khan i Sverige. 2019 tilldelades Kassem Hamadé Röda korsets hedersomnämnande för reportaget ”Kampen för barnen” i Syrien.

Om granskningen: För tre år sedan avslöjade Expressen hur IS-återvändare fick jobb på Abdel Nasser El Nadis skola Vetenskapsskolan i Göteborg och hur miljontals kronor ur skolans kassa förts ut ur landet till ett konto på Malta. I oktober samma år försvann Abdel Nasser El Nadi spårlöst. Myndigheterna har inte kunnat finna honom.

Men Expressen har hittat den jagade mannen – i Egypten.