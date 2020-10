IS skickade uppmaning i ny propagandafilm

En sju minuter lång propagandavideo publicerades nyligen på terrorgruppen IS kanaler på slutna forum på internet. Videon hyllar mordet på den franska läraren Samuel Paty, 47 och uppmanar muslimer att attackera franska intressen både i Frankrike och utomlands.

”Det är ett västerländskt korståg som är riktat mot islam som en tro, mot profeten som muslimernas ledare och mot koranen”, sägs det bland annat i filmen.

I videon finns också gamla intervjuer med före detta Guantanamofångar, där de berättar om hur fångvaktare i Guantanamo ”kränkte islam när de använde koranen som toalettpapper”. Videons syfte är att uppmana muslimer att göra som ”hjälten Abdullah från Tjetjenien”.

Tre misstänkta terrorattacker

Abdoullah Anzorov, 18, är misstänkt för mordet på läraren Paty.

Under onsdagen, bara dagar efter att videon publicerades, inträffade tre misstänkta terrorattacker. Samtliga är riktade mot franska intressen.

Den mest allvarliga är terrorattacken mot civila i Notre Dame de Nice. Minst tre människor dödades varav en kvinna fick halsen avskuren, enligt poliskällor i Frankrike. Ett par timmar efter dåden i Nice sköt polisen i Avignon en man till döds. Mannen var knivbeväpnad och gick till attack både mot polis och civila enligt Reuters.

Franska konsulatet i Saudiarabiska i Jedda bekräftade tidigare i dag i ett pressmeddelande att en av vakterna skadades när han attackerades av en knivbeväpnad man. Den misstänkta gärningsmannen greps senare av polisen.

Första videon på länge

Det är första gången på länge som IS lägger upp en video som är redigerad på ett så professionellt sätt. Sedan IS förlorade sista fästet i samhället al-Baguz i nordöstra Syrien har deras konton på sociala medier varit mindre aktiva. Nu vaknar IS propaganda till liv och utnyttjar karikatyrstriden som har blossat upp mellan Frankrike och Turkiet.

