Joe Biden bekräftar: IS ledare dödad i räd i natt

Minst fem amerikanska helikoptrar attackerade tidigt på torsdagsmorgonen ett hus i det syriska samhället Atme, nära den turkiska gränsen. Enligt lokala journalister och aktivister på plats dödades minst 13 personer, varav två kvinnor och sju barn i räden.

– Jag hörde hur helikoptrar flög över vårt hus. De landade på åkern och många väpnade soldater omringade grannens hus. En av soldaterna pratade arabiska. Han uppmanade alla kvinnor att lämna huset. Efter en kvart när ingen lämnade huset stormade soldaterna byggnaden, säger ett vittne i en video på sociala medier.

Enligt flera vittnen bodde två familjer i huset. På bottenvåning bodde ett par från Aleppo med sina barn och på andra våning bodde en utländsk kvinna med två barn. Det spekulerades hela natten om vem eller vilka som var måltavlan för räden. På torsdagseftermiddagen kom svaret, då USA:s president Joe Biden bekräftade att det var Abu Ibrahim al-Hshimi al-Qurayshi som dödats i attacken.

”I går kväll och under min ledning genomförde amerikanska militära styrkor framgångsrikt en antiterroroperation. Tack vare våra tappra väpnade styrkor har vi avlägsnat Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, ledare för ISIS, från slagfältet” skrev han på Twitter.

Atme under al-Nusra

De amerikanska helikoptrarna flög, enligt lokala journalisters uppgifter, från en bas i Irak, mellanlandade utanför den kurdiska staden Kobani innan de fortsatte till Atme. Atme ligger alldeles vid den turkiska gränsen och är ett samhälle som har varit en viloplats för de flesta utländska jihadisterna som vallfärdades till Syrien senaste tio åren.

Nu ligger Atme under al-Nusragruppens kontroll. Al-Nusra är en utbrytargrupp från IS och har tidigare svurit trohet till al-Qaida. Under senaste åren har man däremot försökt distansera sig och tagit avstånd från al-Qaida.

Minst en medlem från al-Nusra dödades i räden. Allt tyder på att han råkade vara på fel plats och inte var målet.

En amerikansk helikopter kraschade utanför staden Afrin. Enligt amerikanska armén inträffade ett tekniskt fel och man var tvungen att spränga sönder helikoptern på marken.

Påminner om räden mot al-Baghdadi

Nattens amerikanska räd påminner om attacken mot den förre IS-ledarens gömställe Abu Bakr al-Baghdadi. Då hittade man hans gömställe i ett område som ligger några kilometer bort från Atme.

Abu Ibrahim al-Hshimi al-Qurayshi valdes i oktober 2019 som ledare för IS.

Den 46-årige irakiern är en före detta arméofficer från Saddam Husseins tid. Efter regimens fall anslöt han sig till al-Qaida och för tre år sedan tillsattes han som ledare för IS. Sedan dess har han hållit sig gömd och inte uttalat sig.

Sedan några år tillbaka ligger en amerikansk belöning på 10 miljoner dollar till den eller de som lämnar information som leder till honom.

Att han nu dödats är ett hårt slag mot IS. Det kommer bara några dagar efter att IS genomförde den spektakulära attacken mot centralfängelset i al-Hasakah i Syrien, där flera hundra IS-medlemmar fritogs.

IS har ännu inte gått ut med ett officiellt meddelande om attacken.