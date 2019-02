Enligt The Guardian befinner sig drygt 1 500 utländska barn och kvinnor i det syriska flyktinglägret al-Hawl efter att ha blivit tillfångatagna av kurdiska styrkor.

Många av dem är gifta eller änkor till döda IS-krigare.

Bland dessa personer finns 24-åriga Hoda Muthana, från delstaten Alabama i USA men som rymde och anslöt sig till terrorsekten IS under 2014.

Hon är även den enda amerikanska medborgaren i det massiva flyktinglägret.

Gifte sig tre gånger

För att betala sin biljett använde Hoda Muthana sparpengar som var öronmärkta för hennes universitetsstudier. Hon planerade sin avresa under flera månaders tid och familjen misstänkte ingenting.

Väl i Syrien gifte hon sig med en australisk IS-medlem men blev snabbt änka efter att denne fallit i strid.

Hoda Muthana kom sedan att gifta sig ytterligare två gånger och fick ett barn, i dag 18 månader gammalt, med en av de nu döda männen.

Efter att ha flytt och blivit tillfångatagen av kurdiska styrkor vädjar Hoda Muthana om att få komma hem till USA.

Hoda Muthana och hennes son som föddes i Syrien. Foto: Privat

Vädjar i handskrivet brev

New York Post har kommit över ett handskrivet brev där Hoda Muthana berättar om sin tid med terrorsekten.

I brevet beskriver Hoda Muthana sig själv som ”naiv, arg och ignorant” vid tidpunkten för sin flykt, men att hon inser att hon ”gjorde ett stort misstag”.

”Under mina år i Syrien fick jag uppleva ett liv, och fruktansvärda konsekvenser av krig, som förändrade mig. Att få se blodbadet på nära håll förändrade mig. Att bli mamma förändrade mig. Att se vänner, barn och männen jag gifte mig med dö förändrade mig. Att se hur annorlunda ett samhälle kan vara, jämfört med det älskade USA som jag föddes och växte upp i, förändrade mig”, skriver Hoda Muthana i brevet.

”Ibland har jag tänk på min familj, mina vänner och livet som jag visste det, och jag insåg att jag inte uppskattade eller inte ens förstod hur viktig friheten som vi har i USA är. Det gör jag nu”, skriver hon vidare i brevet, enligt New York Post.

Brevet släpptes av Hoda Muthanas advokat Hassan Shibly. Foto: Hassan Shibly

Reaktionerna på Hoda Muthanas vädjan har varit många.

En tidigare skolkamrat säger till New York Post att han är förvånad att Hoda Muthana ens är vid liv.

– Min filosofi är att man alltid kan återvända, och jag tycker att vi ska kunna förlåta dessa människor, men du måste fortfarande ta konsekvenserna av dina handlingar. Du har bistått en grupp som har deklarerat krig mot USA, och det måste finnas ett pris att betala, säger skolkamraten till tidningen.

En granne till Hoda Muthanas familj är inte lika positiv.

– Jag är inte riktigt säker på vad hon tror att hon ska komma hem till, om hon nu kommer hem. Du kan inte bara dra till Syrien och slåss mot de ”otrogna” för att sen, när allt skiter sig, tänka att ”oj, helvete, jag gjorde ett stort misstag”. För när du väl har gjort det finns det ingen återvändo, säger grannen till New York Post, och fortsätter:

– Hon kan inte bara komma hem till mamma och pappa och sova i sitt gamla sovrum igen. Det är IS vi snackar om. När du går med är det för alltid. Det finns ingen sätt att göra sig av med det.

Hoda Muthana har gift sig med tre olika IS-krigare sedan hon rymde från USA. Foto: ABC

Kan fängslas

I en intervju med The Guardian säger Hoda Muthana att hon blev hjärntvättad och ”djupt ångrar” att hon anslöt sig till IS.

– Nu är jag väldigt orolig för min sons framtid, säger hon till tidningen.

I ytterligare en intervju säger Hoda Muthana att hon vill hjälpa USA att avradikalisera islamister framöver.

Enligt New York Post riskerar Hoda Muthana uppemot 20 år fängelse för komplott och för att, bland annat, ha försett terrorister med information som potentiellt kan skada USA.

Inlägg där Hoda Muthana uppmanar till mord på president Barack Obama kan också leda till åtal, enligt experter som tidningen har pratat med.

”Störta den där förrädiska tyrannen!” skrev Hoda Muthana bland annat i ett inlägg i mars 2015.

Samma dag uppmanade 24-åringen IS-anhängare i USA att ”hyra stora lastbilar och köra över människor” vid offentliga samlingar.

Hoda Muthana Foto: Hoover High School Yearbook

Drog in medborgarskap

USA har tidigare uppmanat europeiska länder att ta emot återvändande IS-krigare för att kunna ställa dem inför rätta.

– Att repatriera dessa utländska terrorkrigare till deras ursprungsländer, och där se till att de blir åtalade och dömda, är den bästa lösningen för att förhindra att de återvänder till slagfältet, säger en talesperson för USA:s utrikesdepartement till New York Post.

Frankrike, Norge och Tyskland har ställt sig positiva till förslaget, medan Belgien har föreslagit en gemensam lösning för samtliga länder i Europa, enligt nyhetsbyrån TT.

Under tisdagen rapporterade The Guardian att en brittisk kvinna som reste till Syrien och anslöt sig till IS som 15-årig blir av med sitt medborgarskap.

