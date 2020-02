IS-kvinnan vädjar om hjälp: ”Inte gjort fel”

Shamima Begum var bara 15 år gammal när hon reste från London till Syrien 2015 för att ansluta sig till terrorsekten IS.

Bara tio dagar efter att hon anlänt gifte hon sig med den nederländske IS-terroristen Yago Riedijk. Senare fick paret barn.

I samband med att det självutnämnda kalifatet föll ville Shamima Begum återvända till London – men brittiska myndigheter satte stopp.

Förlorade mot brittiska staten

Storbritannien drog in hennes medborgarskap, men beslutet överklagades. I den första instansen har Shamima Begum nu dock förlorat och brittiska staten fått rätt, skriver The Telegraph. Den brittiska domstolen skriver i sitt avgörande att beslutet att dra in hennes medborgarskap inte gör henne statslös.

Domstolen menar att Shamima Begum kan vända sig till Bangladesh, där hennes pappa är född, för att få medborgarskap.

”Trodde att det skulle bli annorlunda”

I en intervju med ABC News säger Shamima Begum att ”hela hennes värld rasade” när hon fick sitt medborgarskap indraget, skriver Daily Mail.

För första gången sedan hon kom till Syrien framträder hon utan sin svarta burka, och täcker i stället håret med en rosa sjal. Burkor har förbjudits i al-Roj-lägret i norra Syrien där hon befinner sig, som ett led i arbetet med att försöka avradikalisera kvinnorna som befinner sig där.

– Jag trodde att det skulle bli lite annorlunda, för jag har inte gjort något fel innan jag kom till IS, säger Shamima Begum.

