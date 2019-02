De USA-stödda styrkorna har tagit kontroll över den sista IS-enklaven i Baghouz, östra Syrien, enligt obekräftade uppgifter till Reuters. Under de två senaste dagarna ska de sista hundratalen IS-soldater ha kapitulerat för SDF. Fortfarande kan några soldater gömma sig i underjordiska tunnlar.

IS-fästet i Baghouz var fram till SDF:s ingripande bara några kvadratkilometer stort, rapporterar CBS News. Det lilla samhället ligger i östra Syrien intill den irakiska gränsen.

Expressens utrikeskorrespondent Kassem Hamadé menar att ”allt tyder på att IS håller på att förlora” – men betonar att det fortfarande finns enstaka IS-kontrollerade områden kvar i Syrien.

”Glädjande besked” väntas från kurdiska styrkorna

– Allt tyder på att IS håller på att förlora sista fästet i de områden som kontrolleras av kurderna i Syrien. Jag har pratat med presskontoret för kurdiska styrkorna i norra Syrien och de säger att IS har förskansat sig ett litet område som är cirka 800 kvadratmeter stort. Man har inte kunnat storma den sista biten på grund av att IS tagit civila som mänskliga sköldar, säger han och fortsätter:

– Enligt befälhavaren för kurdiska styrkorna i norra Syrien, som gick ut med pressmeddelande för en stund sedan, kommer kurderna inom kort komma ut med ett glädjande besked för omvärlden. Striden mot IS kommer att vara över inom kort.

Men hotet från IS som ideologi kommer att finnas kvar i omvärlden en lång tid framöver, enligt Hamadé.

– Medlemmar som lämnat de sista fästena har hunnit återvända till Europa. Det är de som är den svåra frågan och kan utgöra ett allvarligt hot – som kan sprida IS-ideologin och rekrytera folk eller aktivera celler. Trots att IS kommer kollapsa som terrorstat, kan dess ideologi fortsätta utgöra ett hot många år framåt.

