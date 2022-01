IS attackerar fängelse i Syrien: Minst 25 döda

Det blodiga fritagningsförsöket från terrorgruppen IS inleddes när mörkret föll över staden al-Hasakah i nordöstra Syrien på torsdagen. Då sprängde terrorgruppen IS sin första bilbomb mot huvudporten till centralfängelset Ghwayarn, och IS-medlemmar öppnade eld mot fängelsets tungt beväpnade vakter från Syrian Democratic Forces, SDF.

IS-medlemmar lyckades att ta sig in till fängelsets innergård med hjälp av en underjordisk tunnel, enligt lokala källor, och intensiva strider mellan IS och SDF pågår fortfarande.

”Våra styrkor lyckades stoppa en massflykt från fängelset och tillfångatog 89 legosoldater”, skriver SDF i ett pressmeddelande.

Först uppgav SDF att man hade full kontroll över läget. Men situationen förvärrades under natten mot fredagen då stod det klart att IS kontrollerar fängelset och även delar av samhället som ligger nära den irakiska gränsen.

SDF skriver att ”IS hindrar hundratals familjer från att bli evakuerade från stridsområden”. Det meddelandet har tolkats som ett erkännande från SDF att IS kontrollerar delar av samhället och fängelset.

Videoklipp sprids

På sociala medier cirkulerar både bilder och filmer från striderna i samhället Ghwayran där fängelset ligger. Även IS-sympatisörer sprider flera videoklipp som uppges visa hur IS-medlemmar håller fängelsevakter som gisslan.

I en video visas flera maskerade män som håller en ung man som gisslan. Han förklarar att han är ”ångerfull”.

”Titta på mig. Du var otrogen och nu ångrar du dig”, säger en IS krigare

Den tillfångatagna svarar: ”Ja, Tack God gud”

IS mannen säger; ”Ångrar du dig? Hur?” och den tillfångatagne svarar ”Tack vare er ångrar jag mig nu”. IS mannen frågar: ”Vet du vilka vi är” och fången svarar: ”Ja, ni är Islamiska Staten”

IS mannen säger: ”Vi kommer att bränna jorden under era fötter”

Kontrolleras av kurdiska styrkor

Kurdledda SDF kontrollerar fängelset sedan 2016 då tvingades IS att ge upp staden al-Hasakah. Sedan dess har flera tusen IS fångar placerats i centralfängelset. Det är mellan 3500-5000 fångar som sitter fängslade i Ghwayran.

Terrorgruppen IS har inte kommenterat stormningen av fängelset. Men sedan flera veckor tillbaka har IS haft en stor propaganda kampanj på egna kanaler på sociala medier om att befria IS familjer från al-Hol lägret i nordöstra Syrien.

Enligt SDF har IS ”avrättat 7 medlemmar” som försökte överlämna sig till SDF. Det är en uppgift som inte gick att bekräfta från oberoende källor. Samtidigt uppmanade SDF lokalbefolkningen att inte hjälpa IS medlemmar som har flytt och inte låta dem ”gömma sig” bland lokalbefolkningen.

IS har senaste dagarna intensifierat sina attacker både i Syrien och i Irak. Men stormningen av fängelset i al-Hasakah är den största militäroperation som IS ligger bakom sedan terrorgruppen förlorade sista fästet i samhället al-Baghuz i Syrien för två år sedan.

