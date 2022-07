Iron Maidens legendariske basist och bandledare Steve Harris, 66, är ett stort fotbollsfan och FC Maiden spelar ofta och gärna matcher som uppladdning inför sina konserter.

Så har det flera gånger blivit även i Göteborg.

I går ställdes laget, som innehåller just Steve Harris, mot ett gäng Blåvitt-spelare på Kamratgården. I laget fanns bland andra Magnus ”Ölme” Johansson, Stefan Selakovic och Jakob Johansson som avslutade karriären förra sommaren.

För Ttela berättar ”Ölme”, som dessutom fyllde år i går:

– De hade några killar som var ganska bra och vi hade ett ganska ålderstiget lag, men några yngre också, säger Johansson.

Ttelas reporter frågar om spelarna kände att de var tvungna att hålla igen i närkamperna. Johansson svarar:

– Nej, det gjorde man väl inte. Sånt kan man kanske säga inför, men när det väl är match så kör man ju. Man när han (Steve Harris) kom nära var det väl ingen som gick fullt riktigt. De var supertrevliga, men också väldigt mycket engelsmän. Vi ledde med fyra mål på slutet och de ropade ändå till varandra: ”Come on guys we can do it!”.

Maiden-lagets tröjor är inspirerade av Steve Harris favoritlag: West Ham! Stefan Selakovic var imponerad av Steve Harris – han kunde inte urskilja om han var vänster- eller högerfotad.

Stort West Ham-fan

Förfrågan från Maiden-laget kom direkt till FK Göteborg som snabbt ringde ihop ett lag. Johansson fick exempelvis frågan dagen före match.

GP skriver att matchen slutade 12-6 till Blåvitt, men Stefan Selakovic erkänner att det vinnande laget hade omständigheterna på sin sida.

Matchen spelades i två halvlekar om 45 minuter - och det ska ha varit stundtals hetsigt på planen.

– Jag skulle säga att vi hade en rätt stor fördel av att kunna byta rätt mycket. Maiden hade bara en avbytare medan vi hade tio. Det var inte så rättvist. Dessutom var det fria byten, det var nästan hockeystil, berättar han för GP.

Selakovic berömmer också Harris fysik och det faktum att basisten var hyfsat bra med båda fötterna.

Inbitna Maiden-fans vet att Harris är en trogen West Ham-supporter och han bär Londonlagets logga på sin bas.

Spelningen på Ullevi i kväll är utsåld och du kan läsa mer om konserten här.