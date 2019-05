Först ut att rösta i EU-parlamentsvalet var Nederländerna och Storbritannien, som gick till valurnorna i torsdags. Dagen efter var det dags för Irland och Tjeckien och på lördagen röstar Slovakien, Malta och Lettland.

Resten av EU-länderna röstar – liksom Sverige – på söndagen.

Regeringspartiet leder i Irland

Under natten mot lördagen kom en första vallokalsundersökning från tv-kanalerna RTE och TG4 i Irland. Den visar att premiärminister Leo Varadkars EU-positiva parti Fine Gael ser ut att bli störst. Kandidater från partiet leder i två av Irlands valkretsar, medan miljöpartiet Gröna partiet leder i den tredje.

Leo Varadkar själv röstade under fredagen och sa då att brexit nu har gått in en ”väldigt farlig” fas, eftersom Theresa May ska avgå och väntas efterträdas av en mer hårdför brexitör.

– Men vad som än händer kommer vi att behålla vårt mod. Vi kommer att fortsätta bygga och stärka och fördjupa våra allianser i den Europeiska unionen och vi kommer att se till att Irland klarar sig igenom det här, sa han enligt nyhetsbyrån AFP.

EU-vänligt i Irland och Nederländerna

Om vallokalsundersökningarna visar sig stämma ser EU-vänliga partier ut att ta makten i parlamentet både i Irland och Nederländerna.

Irland har i dag elva platser i EU-parlamentet, men kommer att få två till när Storbritannien lämnade unionen. Tjeckien, som fortsätter sitt EU-röstande även på lördagen, ska välja 21 parlamentariker.

