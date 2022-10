I veckan meddelade Nobelstiftelsen att de portar Ryssland och Belarus ambassadörer från Nobelprisutdelningen efter invasionen av Ukraina.

Men de gav inte besked om Irans ambassadör, vilket lett till en kritikstorm.

– I det här läget så är det extremt anmärkningsvärt om man bjuder in ambassadören för den stat som just nu riktar sitt våld mot fredliga demonstranter som dessutom i stor utsträckning består av forskare, akademiker och konstnärer, sa exempelvis tidigare statsrådet Ardalan Shekarabi (S) till Expressen under torsdagen.

Nobelstiftelsen meddelar nu att Irans ambassadör inte är välkommen.

”Följa svensk och europeisk diplomatisk linje”

De skriver i ett mejl att utgångspunkten sedan flera decennier varit att bjuda in alla stater med diplomatisk representation i Sverige.

I år valde de dock att ”följa svensk och europeisk diplomatisk linje att inte bjuda in Ryssland och Belarus med anledning av Rysslands invasion av Ukraina”.

Nobelstiftelsen skriver vidare till Expressen:

”Trots att Sverige och andra europeiska länder ännu inte har någon motsvarande diplomatisk linje gällande Iran, är frågan under utveckling och vi bedömer givet den allvarliga och eskalerande situationen att Irans ambassadör inte bör bjudas in till Nobelprisutdelningen.”

Nobelstiftelsens beslut om att fortsatt porta SD-ledaren Jimmie Åkesson från festligheterna har också väckt uppmärksamhet. Däremot bjuds Riksbanksfullmäktiges ordförande in, SD-ledamoten Bo Broman in, vilket Expressen berättade om under gårdagen.

– Det är deras val, och det är lite konstiga val ibland kan jag tycka, sa Bo Broman.

