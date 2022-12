Iran kan byta moralpolis mot kameraövervakning

Under måndagen rapporterades de mest omfattande dagliga strejkerna i Iran sedan slutet av september, enligt en analys från amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW.

Den massiva ökningen tros bero på att protestarrangörer har uppmanat till landsomfattande protester och strejker fram till den 7 december.

Mahsa Aminis död hos moralpolisen blev startskottet

Det folkliga missnöjet med mullaregimen exploderade efter att 22-åriga Mahsa Jina Amini misstänks ha blivit misshandlad till döds av landets så kallade moralpolis den 16 september.

Några dagar tidigare hade de gripit kvinnan eftersom hon ansågs ha burit sin slöja på ett felaktigt sätt.

I söndags tolkades ett uttalande från en iransk chefsåklagare som att moralpolisen var nedlagd. Det dök snart upp motstridiga budskap kring polisstyrkans vara eller inte vara. I början av veckan har förvirringen fortsatt då den övergripande centrala polismyndigheten i Teheran vägrat kommentera om moralpolisen har upplösts – samtidigt har den reformvänliga tidningen Ham Mihan rapporterat att moralpolisen i stället har utökat sin bemanning i staden Qom.

Så vill regimen fortsätta övervaka slöjtvånget

Oavsett om moralpolisen kommer att upplösas eller inte så kommer regimen med största sannolikhet att fortsätta förtrycka landets kvinnor genom slöjtvånget, enligt ISW.

Regimföreträdare har föreslagit att ansiktsigenkännande teknologi i övervakningskameror ska ersätta de patrullerande moralpoliserna för att driva igenom lagen, enligt tankesmedjan.

Talespersonen för Irans myndighet om att Påbjuda det goda och förbjuda det onda, Ali Khan Mohammadi, har lyft möjligheten att använda sig av avancerad teknologi för att övervaka tvånget, enligt ISW, som skriver att uttalandet sannolikt syftar på den ansiktsigenkännande teknologi som redan finns på plats i övervakningskameror som redan monterats i städer över hela landet.

