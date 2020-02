Iran kan bli smitthärd för massivt utbrott

Det börjar slutligen komma lite goda nyheter från Kina. Antalet nyupptäckta fall minskar, fler lämnar nu sjukhusen friska än som kommer dit sjuka i den värst drabbade provinsen Hubei.

Kinesiska myndigheter hoppas ha saker under kontroll i april. Det kan vara överoptimistiskt. När kineserna återvänder till jobbet och får lättare att resa igen så kan vi snabbt få se nya utbrott.

Sjukvårdspersonal i kinesiska Chongqing vinkar farväl. De är på väg till Wuhan där coronaviruset har sitt epicentrum. Men antalet nya fall minskar nu i Kina. Foto: XINHUA / XINHUA/SIPA USA SIPA USA

Men det är resten av världen som nu börjar oroa sig på allvar. Det som gör situationen så allvarlig är att viruset tycks spridas lika lätt som vanlig influensa och att sjukdomen möjligen även i visa fall kan spridas även innan symptomen satt in. Det skiljer coronaviruset från exempelvis SARS, MERS eller Ebola.

Så det kan gå snabbt när myndigheterna väl upptäcker ett utbrott. Se på Italien. Se på Iran. I morgon kan vi ha ytterligare något land som plötsligt har dussintals nya fall som ingen kände till.

I Iran finns dessutom misstankarna att regimen först försökte tysta ner omfattningen av utbrottet. Det är en orsak till varför Iran på många sätt väcker sådan oro.

Misstror informationen

Detta är ett land där invånarna redan från början misstror informationen från de styrande. Ett land som i flera dagar ljög om nedskjutningen av ett ukrainskt passagerarplan i januari.

De värst drabbade länderna hittills ligger i Ostasien, länder med utvecklad sjukvård och ekonomi. Iran däremot är ett land satt under hård press och sanktioner. Hur kommer landet sjukvård att klara ett kraftigt utbrott?

Det vore ett stort problem även om smittan stannade i Iran. Men det gör den inte.

Iran är ett kommunikationscentrum i Mellanöstern. Miljoner religiösa pilgrimer kommer dit på besök eller reser därifrån till grannländer som Irak.

Lägg därtill migrantarbetare som korsar de ofta porösa gränserna och de många iranier i utlandet som kommer på hembesök.

– Det är ett recept för ett massivt virusutbrott, säger Peter Piot, chef vid London School of Hygiene and Tropical Medicine till New York Times, om Iran.

Flera av grannländerna har stängt gränserna till Iran, men ingen vet hur länge smittan funnits i landet och hur många som smittats. Viruset har redan spritts till flera länder i regionen, som Kuwait, Förenade Arabemiraten, Irak, Afghanistan, Libanon. Ja, även till Kanada.

En passagerare från Iran får sin temperatur kontrollerad vid flygplatsen i irakiska Najaf. Många iranska pilgrimer besöker den heliga staden i Irak. Foto: ANMAR KHALIL / AP TT NYHETSBYRÅN

Dåligt rustade

Många av dessa länder i Mellanöstern är själva dåligt rustade för ett virusutbrott, med en hårt pressad hälsovård. Mellanöstern har länge varit en oroshärd, det kan bli det av en helt annan anledning på grund av coronaviruset.

Ett område som ännu är ganska vitt på kartan är Afrika. De få fall som vi känner till finns i Nordafrika.

Men - som det heter - frånvaron på bevis är inte bevis på frånvaro. För att rapportera om fall så måste viruset identifieras och under den första månaden av coronavirusutbrottet i Kina så fanns inte en klinik i Afrika som kunde testa för coronaviruset, uppger US News.

Och den afrikanska kontinenten söder om Sahara har sedan många år nära band med Kina. Medan flygbolag från väst ställde in alla flygningar till Kina så fortsatte exempelvis flygbolag som Ethiopian Airlines att flyga.

Det finns över en miljon kineser som bor och arbetar i Afrika. Över 80 000 afrikaner studerar vid kinesiska universitet.

Så ingen borde bli förvånad om vi plötsligt från en dag till en annan får höga siffror från ett land i Afrika som hittills inte rapporterat några fall alls

I Europa så är det Italien som är värst drabbat, men många fall därifrån dyker nu upp på andra håll i Europa. Coronaviruset finns nu spritt i minst 47 länder världen över, varav 20 nya bara under den senaste veckan.

EU:s huvudvärk

Virusutbrottet kan snabbt bli en ordentlig huvudvärk för EU, där många hoppades på att kontinenten efter flyktingkrisen 2015 och 2016 åter skulle arbeta för öppna gränser och rörlighet.

Men högernationalistiska politiker runtom i Europa ser nu coronaviruset som ännu ett skäl till att efterlysa skärpta gränskontroller. Nationell samlings - före detta Nationella frontens - ledare Marine le Pen kräver att gränsen mot Italien ska stänga och beskyller Frankrikes president Emmanuel Macron för att ljuga om utbrottets omfattning.

I USA har president Donald Trump gett sin vicepresident Mike Pence uppdraget att leda kampen mot coronaviruset. Hittills har USA 60 insjuknade, men inga dödsfall.

Detta kan bli en hård prövning för presidenten om smittan börjar spridas på allvar och ekonomin tar stryk. Trump gör hittills sitt bästa för att tona ner faran och risken, men frågan är hur han kommer att hantera detta om det blir en verklig nationell kris. Halva befolkningen har en väldigt liten tillit till vad han säger.

Säkert är att coronaviruset under andra hälften av februari övergått från att vara främst ett kinesiskt och regionalt problem till att bli ett globalt hot. Smittan är nu spridd till världens alla kontinenter, men undantag av Antarktis. Där bor som bekant inte så många.

