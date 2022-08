Författaren Salman Rushdie attackerades och knivhöggs tolv gånger under en föreläsning i Chautauqua, nordväst om New York i fredags.

Iranska medier har tidigare hyllat attacken – nu säger en talesperson för Irans utrikesdepartement att ”Ingen ska klandras förutom han själv och hans supportrar”, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Iran förnekar också all inblandning i dådet och säger att man inte har någon mer information än vad som rapporterats i amerikanska medier.

– Yttrandefriheten rättfärdigar inte Salman Rushdies förolämpningar av religionen och kränkningen av dess helighet, säger talespersonen enligt Sky News.

Efter attacken skyndades Rushdie till sjukhus och opererades under flera timmar natten till lördagen och en respirator kopplades in. Under söndagen kunde den kopplas bort.

Levt under dödshot

Salman Rushdie har levt under dödshot alltsedan hans bok ”Satansverserna” släpptes 1988. Året därpå utfärdade Irans Ayatollah Ruhollah Khomeini en fatwa, vilken blev en dödsdom, mot Rushdie då boken ansågs häda islam.

Klart är att 24-årige Hadi Matar gett uttryck för att ”sympatisera” med regimen i Iran. Han har rötter i Libanon.

Enligt NBC New York och NY Post har 24-åringen i sociala medier visat sitt stöd för regimen och shiaextremism.

