Rättegången har pågått i totalt sex år. Under 2020 gick Apple med på att betala ut ersättning till de användare som drabbats av dåliga batteritider – trots att företaget inte erkände några fel.

Det är för sent att skicka in sin anmälan nu, men de användare som fick sina anmälningar godkända innan oktober 2020 kan snart få sina pengar, skriver The Verge.

Utbetalningarna går till ägare av modellerna Iphone 6, 6 plus, 6S, 6S plus, 7, 7 plus och första generationen Iphone SE.

”Batterygate” har kallats för det största konsumentbedrägeriet i historien, skriver The Daily Mail.

Gick inte ut med information

Apple anklagades för att ha manipulerat sina telefoner att bli långsammare i takt med att batteritiden försämrades. Företaget säger att det handlade om en åtgärd som skulle förhindra att telefonerna stängdes av i fall batteriet inte skulle kunna förse enheten med tillräckligt mycket ström.

Eftersom Apple inte gick ut med information om att man gjort telefonerna långsammare innan användarna själva upptäckte det så väcktes misstanke om att åtgärden i själva verket syftade till att användarna skulle köpa nya telefoner, skriver The Verge.

Totalt handlar det om motsvarande 5,4 miljarder kronor – eller drygt 700 kronor per Iphone-användare.

