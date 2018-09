"Hon har lovat tvärtom hela valrörelsen så det är märkligt. Om det är så att något eller några partier vill börja samarbeta med SD, då spricker alliansen".

Så sade L-ledaren Jan Björklund till Expressen samma dag som riksdagen öppnat, bara ett par timmar efter att de gjort gemensam sak i att avsätta Stefan Löfven och hans regering.

Ebba Busch Thors Thor hade egentligen inte uttalat sig annorlunda än vad hon gjort under de senaste tre åren: att hon var öppen för att tillträda med stöd från SD. Men för Jan Björklund var det viktigare – och enklare – än någonsin att markera, menar en person med god insyn i partiet.

– Det man var överens om från alliansen var att man skulle avsätta regeringen Löfven. Och det har man gjort nu. Björklund har gjort det han har sagt att han ska göra. Nu kan han förhandla med vem han vill utan att behöva backa på något annat. Visst, ambitionen är en alliansregering som förstahandsval, men det har aldrig sagts att det skulle vara det andra...

Alliansen mest en fråga om att locka väljare

Att Björklund ens höll sig kvar vid en alliansregering beskrivs mest handla om en matematisk fråga. Att det rent opinionsmässigt vore oklokt att spräcka den innan valet. Nu spelar det egentligen ingen roll.

– Om man jämför med vad Ulf Kristersson sagt så är det en stor skillnad, för han har hela tiden sagt att han kommer göra allt han kan för att få en alliansregering. Det kommer inte Björlund göra, säger en uppgiftslämnare.

Expressens uppgiftslämnare är däremot inte så säker på att Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor riktigt vet vem de har att göra med när det kommer till Jan Björklund, och att det är detta som skiljer den nya alliansen från den gamla.

– De känner inte Jan tillräckligt väl för att veta hur han funkar. De lyssnar nog mer på vad de tror han menar än vad han faktiskt sagt. Så de har nog trott att de menat samma sak. Men Jan är extremt smart på det sättet, att han aldrig säger något som han kan behöva backa på. Och då borde de redan nu förstå att han är på väg bort.

"Han måste in i regeringen"

För att Annie Lööf inte ska behöva backa på något av det hon sagt krävs – vad det verkar – mer eller mindre att hon sätter sig i opposition. Men en sådan lösning vore förödande Jan Björklund. För Björklund kan detta nämligen vara den sista striden, uppger en källa med insyn inom L.

– Det enda sättet för Jan att hålla sig kvar som partiledare är att bli minister. Han måste in i regeringen. Det har han vetat hela tiden. Det behöver inte Annie.

Anledningen till det svajande stödet för Björklund internt beskrivs dels bero på att han suttit som partiledare i över elva år, dels ett väljarstöd på en nivå som partiet inte är nöjda med. Sedan 2006 har de legat på ett väljarstöd på mellan sju och fem procent, vilket kan jämföras med valet 2002 då partiet fick 13,4 procent i riksdagsvalet.

Flera konkurrenter internt

Så sent som förra sommaren utmanades han på partiledarposten av den tidigare EU-ministern och partikollegan Birgitta Ohlsson, som beskrevs tillhöra ett annat läger inom partiet än det som Björklund ingick i. Sedan hon lämnade finns inte dessa motsättningar kvar inom partiet säger en uppgiftslämnare, vilket till en första anblick kan tänkas gynna Björklund.

Men det är precis tvärtom, menar uppgiftslämnaren.

– Det öppnar upp för alla kandidater. Christer Nylander (gruppledare) är en sådan som skulle kunna samla folk. Johan Pehrson (tidigare gruppledare) kom tillbaka nu, det är många som spekulerar i varför han gjorde det. Och Mats Persson (ekonomisk politisk ekonomisk-politisk talesperson) vill garanterat, även om han är för långt ifrån. Jag kan också tänka mig att en sådan som Torkild Strandberg (kommunalråd) nästan skulle kunna få med sig hela Skåne.

– Men kravet på avgång skulle kunna komma utan att det finns en specifik kandidat. Därför måste han lösa det där. Och även om han skulle tvingas lämna trots att han fått en ministerpost så har han åtminstone den kvar då.

"Finns ingen tydlig linje"

Liberalerna beskrivs som ett splittrat parti internt vad gäller regeringsfrågan just nu. Generellt uppges flera tycka att M och KD gått för långt och flera föredrar att i stället att sätta sig i en regering med S, MP och C, alternativt att gå i opposition. När Expressen skickade ut en webbundersökning till förtroendevalda inom L strax efter valet svarade 40 procent ja på frågan om L och C bör lämna alliansen om det krävs och i stället bilda en regering med S, medan 49 procent svarade nej.

"C är det stora bekymret nu"

Hur Björklunds plan ser ut nu är desto tydligare, menar en källa med insyn i L: Först blir det att gå så långt som möjligt med alliansen, för att kunna konstatera att man åtminstone försökte. Därefter är det troligt att han låter talmannen "sköta splittringen av alliansen".

– L kommer nog sitta i vilken regering som helst, ja utom en som stöds av SD då. Det blir perfekt för Björklund att hänvisa till att det är talmannen som sagt att detta är den enda lösningen. Och jag har svårt att se att Andreas Norlén skulle lägga fram något som inte går igenom.

– C är ju det stora bekymret nu, annars hade det här redan varit löst.