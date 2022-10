Stödet baseras dels på om du bor i elområde 3 eller 4, dels på hur hög din elförbrukning var under perioden oktober 2021-september 2022. Elanvändare i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme (kWh) under perioden medan användare i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kWh.

Beskedet gäller retroaktivt. Det är ännu okänt hur vinterns modell kommer att se ut, om det ens blir något mer stöd. Det beskedet ska komma senast 15 november.

Hur, när och från vem stödet betalas ut är ännu inte klart, det ligger nu hos regeringen, men det kan tidigast ske den 1 december. Modellen måste också godkännas av Energimarknadsinspektionen.