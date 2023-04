Interna kritiken mot Ebba Busch: ”Nybörjarfasoner”

Det har gått en månad sedan Johan Ingerö hastigt fick lämna partisekreterarposten efter en sårig konflikt med europaparlamentarikern Sara Skyttedal.

Budskapet var då att en ny partisekreterare skulle utses ”inom kort”, men så har det inte blivit.

Under onsdagen gick det ut interninformation om att posten inte tillsätts före kommundagarna men under torsdagseftermiddagen kom en kallelse till ett partistyrelsemöte sent på kvällen.

Den enda frågan på dagordningen handlade enligt kallelsen om nomineringsarbete inför EU-valet, men det kan inte uteslutas att man också tog upp frågan om Ingerös efterträdare.

I spekulationerna om tänkbara namn har nämnts kommunalrådet Erik Nilsson i Karlstad och Sundsvallspolitikern Liza-Maria Norlin. Hon har just lämnat alla politiska uppdrag men det finns de som tror att hon kan övertalas att komma tillbaka.

Kommunalråd har avböjt

Ytterligare ett namn som nämnts är partiets andre vice ordförande Bengt Germundsson. Han har varit kommunalråd i Markaryd i 20 år och har ett lokalt väljarstöd på närmare 40 procent. Enligt Expressens källor ska han ha blivit tillfrågad om partisekreterarposten.

– Jag vill inte kommentera om jag fått frågan eller inte. Men det är inget jag överväger, säger Bengt Germundsson, som starkt beklagar turbulensen den senaste månaden.

– Det finns ingen vinnare i detta, vare sig Sara, Johan eller partiet.

Det var den 14 mars som Johan Ingerö fick sparken efter mindre än ett halvår som partisekreterare. Han hade på ledningens uppdrag försökt stoppa Skyttedals offentliga utspel om legalisering av cannabis och vittnesmål om eget narkotikabruk, varpå hon anmälde honom för ett påstått ofredande på en blöt efterfest nio år tidigare.

– Jag vet inte var sanningen ligger i detta – alla äger sin egen historia – men jag hade önskat att man kunde reda ut det på ett annat sätt än det som nu skedde, säger Bengt Germundsson.

– Det här kanske är en sak som två vuxna personer skulle kunna reda ut, utan att man blandar in polismyndigheter och annat.

Ebba Busch själv har fått kritik för sin hantering av krisen, bland annat för att hon pekat ut Ingerö som en ”felrekrytering” – efter att han redan avskedats.

”Inte skäl att misstro Skyttedal”

Flera inflytelserika kristdemokrater menar att hela affären har skötts oskickligt och att situationen dessutom förvärrades av en intervju i Expressen på skärtorsdagen. Där säger Ebba Busch att hon inte haft anledning att misstro Sara Skyttedals uppgifter om ofredande, trots att Ingerö hela tiden nekat till anklagelsen.

– Hon kunde avstått från det. Jag tycker det är nybörjarfasoner, säger en tung partiveteran som inte vill medverka med namn.

– Hennes ställning är försvagad. Det är inte roligt att säga detta men jag vet inte om stödet för henne kommer att vara hundraprocentigt på rikstinget i höst.

Andra menar att Busch sitter säkert.

– Hon har vårt fulla förtroende, men den senaste månaden har inte varit meriterande, säger en distriktsordförande.

Vid 11-tiden på fredagen håller Ebba Busch tal på det stora partimötet och förväntningarna är höga.

Nu måste hon visa att hon kan samla partiet.

– Våra kommundagar är alltid viktiga men nu är de extra viktiga, säger riksdagsledamoten Hans Eklind som själv är ordförande i Örebrodistriktet och därmed ett slags värd för evenemanget. Han hoppas att det blir fokus på mjuka frågor som vissa menar har hamnat i skymundan på senare år då migration och kriminalitet dominerat debatten.

– Vi är ickesocialister med hjärta, vi lämnar inte folk i sticket. Många har nog en förväntan om att få en tydlig berättelse de här dagarna: Vad har vi redan lyckats med och vad kommer KD att prioritera i regeringen?

LÄS MER: Ebba Buschs prat om SD håller inte ihop

