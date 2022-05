Interna kravet på Putin: Förklara krig mot Ukraina

När Putins styrkor påbörjade invasionen i Ukraina motiverade han beslutet med att Rysslands skulle ”denazifiera” grannlandet, i vad som kallades en ”specialoperation”.

Många experter bedömde då att Putin undvek ordet krig för att lura det egna folket.

Men nu uppger tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, att högt uppsatta ryska militärer gått samman och vänt i frågan – nu vill de att Putin använder just ordet krig.

”Gruppen har sagt att Rysslands 'särskilda militära operation' misslyckats med att uppnå sina mål på tre månader, speciellt efter misslyckandet vid floden Donets”, skriver ISW.

Nederlaget i fråga inträffade i början av maj då ukrainska styrkor slog ut en hel rysk bataljon i samband med att de ryska trupperna skulle ta sig över Donets i östra Ukraina.

”Storbritanniens försvarsdepartement har uppgett att Rysslands lidit ett liknande dödstal under de tre första månaderna av Ukrainainvasonen som det Sovjetunionen upplevde under nio år i Afghanistan”, skriver ISW.

Dödsstraff för desertörer

Vid sidan av en officiell ”krigsförklaring” vill gruppen även att Ryssland gör stora förändringar för att mobilisera nya styrkor i Ukraina, bland annat genom att utöka värnplikten och införa dödsstraff för desertörer.

Än så länge har varken Putin eller Kreml lyssnat på kraven, enligt ISW beror detta troligtvis på en oro för ilska bland den egna befolkningen.

Tankesmedjan har den senaste tiden märkt av ett allt mer utbrett ryskt missnöje mot Putin.

”Okända förövare fortsatte att attackera militära rekryteringskontor i Ryssland den 23 maj, vilket indikerar ett växande missnöje med värnplikten”.

