Girkin har vid flera tillfällen kritiserat Putin sedan Rysslands invasion av Ukraina. Och nu antyder han starkt att han skulle stå bakom ett avsättande av Putin, skriver den amerikanske tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, på onsdagen.

Bakgrunden är att Putin utsett den militära befälhavaren Aleksandr Lapin till högsta befälhavare för landets markstyrkor, vilket Girkin är emot och menar skulle innebära en militär och civil ”katastrof”.

Lapin har tidigare fått utstå öppen kritik från andra ”Putin-allierade”, däribland Tjetjeniens president Ramzan Kadyrov och Wagnergruppens grundare Jevgenij Prigozjin.

Igor Girkin, tidigare ”Putins man” i utbrytarrepubliken i Donetsk i Ukraina. Foto: Sipa/Kommersant/IBL

Implicit kritik mot Putin

Igor Girkins nya kritik går stick i stäv med hur ryska försvarsbloggare vanligtvis uttrycker sig. Hittills har bloggarna framför all riktat sin kritik mot ansvariga militärer på fältet, som pekats ut som ansvariga för Rysslands militära fiaskon i Ukraina. Men nu är det alltså Putin själv som kritiseras, även om kritiken är implicit.

Girkin har tidigare beskrivits som ”Putins man” och var tidigare en av de militära ledarna i den självutnämnda ”Folkrepubliken” i Donetsk. Han avgick efter att ett flygplan från Malaysia Airlines sköts ned över Ukraina i juli 2014. Alla 298 personer på planet omkom. Separatisterna skyllde händelsen på Ukraina.

Enligt slutsatserna i en av haveriutredningarna som initierades sköts planet ned av en rysktillverkad robot. Girkin, liksom två andra män, är i sin frånvaro dömda till livstids fängelse för inblandning i nedskjutningen. Enligt utredningen var det Igor Girkin som gav order om att skjuta.