Inget åtal mot Trump på onsdagen

Enligt uppgifterna har det planerade mötet, där juryn i New York skulle gå igenom bevisningen, ställts in. Därmed lär det inte väckas något åtal mot den tidigare presidenten Donald Trump under onsdagen.

Målet handlar om Trumps påstådda utbetalning av tystnadspengar som hans advokat Michael Cohen ska ha lämnat till porrskådisen Stormy Daniels. Trumps check skrevs ut från Trump Organization. Om ett brott har begåtts handlar det om ett grovt bokföringsbrott, då pengarna använts för att täcka upp ett brott.

I helgen hävdade Trump att han skulle gripas på tisdagen, något som inte hände. Han har också uppgett att han kommer att åtalas i målet, vilket källor till New York Times ifrågasätter.

Enligt källorna har ex-presidenten inte fått någon information alls om huruvida distriktsåklagaren Alvin Bragg kommer att väcka åtal. De bedömer det som fullt möjligt att det inte blir något åtal.

Om Trump skulle ställas inför rätta riskerar han att dömas till fyra års fängelse.