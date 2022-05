Man skulle kunna säga att Sverigedemokraterna på 34 år gått ur kylan och in i värmen. Under valkampanjen inför valet 2018 lovade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att partiet inte skulle samarbeta med Jimmie Åkessons parti men fyra år senare är tongångarna annorlunda. Men hur mycket har Sverigedemokraterna egentligen förändrats under de här åren?

I reportageboken ”Segra eller dö” ger Expressens David Baas en genomgång av partiets historia och visar på hur djupt ideologiskt Sverigedemokraterna är. Men boken handlar inte enbart om ett parti, utan tecknar en bredare bild av svensk nationalism från 1980-talet till i dag.

Boken Segra eller dö ges ut av Mondial förlag. "Det är ingen slump att så många SD-politiker avslöjas med att sprida rasism och annat hat, och inte heller en slump att rent nazistiska partier har siktat in sig på SD-väljare under sina valkampanjer", säger David Baas. Foto: SVEN LINDWALL

– Det är nödvändigt att se Sverigedemokraterna som en del av en större rörelse. Även om det finns avgörande skillnader i synen på demokrati och våld är det påtagligt hur människor, idéer och strategier rör sig mellan olika nationalistiska grupperingar. Det är ingen slump att så många SD-politiker avslöjas med att sprida rasism och annat hat, och inte heller en slump att rent nazistiska partier har siktat in sig på SD-väljare under sina valkampanjer.

”Vill komma åt kärnan i rörelsen”

David Baas har bevakat nationalistiska och högerextrema miljöer i flera år och boken ”Segra och dö” är hans andra om Sverigedemokraterna. Boken bygger på ett omfattande internt källmaterial - kontakter med hundratals aktiva och tidigare aktiva, och hundratusentals dokument.

– Genom att ta mig in bakom kulisserna - när nationalisterna inte tror att någon utomstående ser eller hör dem - vill jag komma åt kärnan i rörelsen och berätta varför nationalismen hyllar kampen framför allt, säger Baas och tillägger:

– Det här är en rörelse som är fylld av paradoxer. Den spelar på de varmaste känslor av kärlek och gemenskap, men kylan från hatet finns aldrig långt borta.

