Ingen rusch under sista rycket i julhandeln

I bästa läge, vid handelsplatsen Kungens kurva i södra Stockholm, ligger Kungens kurva shoppingcenter.

Normalt sett ett eldorado för julklappsinköpen med tillhörande massträngsel under julhandeln.

Besökarna var långt ifrån maxantalet

Men det finns inget normalt över julhandeln under pandemins 2020 och dagen före julafton är det knappt någon trängsel att tala om.

– Vi har väl varit som mest 4 000 besökare i dag. Som mest under en timme har vi haft 1 200 nya besökare. Vårt maxantal efter de nya direktiven är 2 000 nya besökare per timme, så vi ligger långt under vad vi anser att vi kan hantera på ett säkert sätt, säger Yvonne Arentoft, till Expressen på eftermiddagen innan julafton.

Vad tror du att minskningen beror på?

– Jag tror det är en blandning av en trend mot onlinehandel men framför allt tror jag att man tar det här ansvaret. Man har ställt in sig på ett annat julfirande i år, det är lugnare, mindre sällskap och man reser och handlar inte så mycket.

Mall of Scandinavia, under eftermiddagen dagen innan julafton. En hel del besökare men inte trångt, enligt folk på plats. Foto: Läsarbild / Läsarbild Gott om ytor i Mall of Scandinavia dagen innan julafton. Foto: Läsarbild / Läsarbild Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hon berättar att köpcentret halverade maxantalet besökare redan i början av pandemin och att de är noga med att se till att det inte överskrids.

– Vi följer det här i realtid. En av våra väktare sitter och tittar på exakt hur många som befinner sig i centret eftersom de har koll på alla ingångar. Vi är också fler i bevakningspersonalen, eftersom vi inte kan förlita oss på statistik utan måste vara ute och se. Det kan bli tillfälliga proppar men då har vi personal som löser det. Så vi har inte upplevt några problem faktiskt.

”Jag tycker att alla är väldigt ansvarsfulla”

Köpcentret har inte så många restauranger men på dessa efterlevs begränsningen om fyra personer per restaurangbord – och andra bord är avspärrade för att kunderna ska kunna hålla avståndet.

Hur tycker du att besökarna beter sig?

– Jag tycker faktiskt att alla är väldigt ansvarsfulla. Jag blir väldigt glad när jag ser vilket ansvar alla tar för det här. Vi har avståndsmarkeringar i alla butiker och man följer dem. Det blir liksom inget krångel eller bråk och butikspersonal behöver inte jobba särskilt mycket med att be folk ta ansvar. Vi gör också utrop hela tiden, i butikerna och i centret, för att påminna besökare om vad som gäller.

Hur ser det ut med användning av munskydd bland besökarna?

– Jag tycker att jag märkt, speciellt efter i fredags (när Folkhälsomyndigheten rekommenderade munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken) att många fler använder munskydd. I början var det kanske mer människor som befinner sig i riskgrupp men nu tycker jag mig se en stark ökning i användande av munskydd.

