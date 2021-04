Ingen överdödlighet under februari månad

Sverige är återigen inne i en kritisk fas av pandemin.

Antalet nyinlagda på sjukhus fortsätter att öka och antalet avlidna per vecka minskar inte längre, enligt Folkhälsomyndigheten.

Men det handlar inte om någon nationell överdödlighet under den senaste tiden.

Under februari och halva mars (vecka 5-10), mellan den andra och tredje vågen, har dödligheten i Sverige legat inom normalspannet, och även under det förväntade värdet.

Kan ske en eftersläpning i siffrorna

Mellan vecka 5-8 låg dödligheten inom normalspannet på en nationell nivå. Under vecka 9 var det en underdödlighet i södra och norra Sverige, och i östra Sverige: en dödlighet på nedre delen av normalspannet för årstiden, skriver Folkhälsomyndigheten i sin senaste veckorapport.

Under vecka 10 ökade däremot antalet dödsfall, och ”dödligheten nationellt var åter inom normalspannet för årstiden”, konstaterar myndigheten. Det kan dock ske en eftersläpning i siffrorna.

Enligt Folkhälsomyndigheten går det inte att dra några slutsatser av överdödlighet för vecka 11 och 12 eftersom eftersläpningen är så stor.

Många länder har högre dödlighet

Nya siffror från den brittiska statistikmyndigheten ONS visar samtidigt att Sverige kom förhållandevis lindrigt undan, efter den andra vågen förra året.

Många europeiska länder hade högre dödlighet än Sverige.

Under de senaste 40 åren har cirka 90 000 personer dött i Sverige varje år, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB till TT. Men förra året var det 7 000-8 000 fler än genomsnittet.

– Det må vara en avvikelse, men i antal dödsfall är det inte jättemycket. Under april hade vi cirka 40 procent fler dödsfall, men under större delen av 2020 hade vi normala eller till och med lägre nivåer än normalt. Det var alltså inte som under spanska sjukan då det dog tre till fyra gånger fler i flera månader, säger han till TT.

