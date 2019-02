Ingemar Holm, 37, bor på det tillfälliga boendet Klinten i Huddinge. Där får han bo till i morgon, då kommunen tvingar honom att flytta ut.

Han har inte ”gjort tillräckliga ansträngningar” för att hitta ett eget boende, och därför måsta han flytta menar kommunen. Enligt kommunens beslut har han sökt fem bostäder under januari månad, och även fått hjälp av sin gode man.

Ingemar Holm fick sju dagar på sig att flytta och hitta ett nytt hem.

– Vi har lagt massor av tid för att försöka hitta annan bostad åt Ingemar, säger Hans Söderström som är Ingemar Holms gode man sedan augusti 2018.

Ingemar Holm och Hans Söderström har överklagat kommunens beslut om att han måste flytta, och att han tvingas flytta med så kort varsel. Foto: Elin Jönsson

Sjukhusräkningar hamnade hos Kronofogden

Ingemar Holms historia i hemlöshet börjar tidig sommar 2017 då han blir bostadslös efter att en relation tagit slut.

Han har då fått sin andra hjärnblödning inom loppet av ett år, ligger inlagd på sjukhus, har talsvårigheter på grund av afasi och kämpar för att lära sig gå ordentligt igen.

När han skrivs ut får han bo hos kompisar och hos släktingar, men inget blir långvarigt.

Så en dag i februari 2018 tar hans bror honom till socialtjänsten i Huddinge och säger: ”Här fixa det här nu. Min bror har ingenstans att bo.”

Och så blev det.

Hamnade nästan på banan igen

Ingemar Holm fick en lägenhet i Klinten i Huddinge, och i augusti fick han kontakt med sin gode man, Hans Söderström, som hjälper honom med räkningar, med att söka boende och med kontakter med sjukvården.

Ingemar Holm har i dag en skuld hos Kronofogden på några tusen kronor, säger Hans Söderström.

Tvingas flytta inom en vecka

I tisdags stod Ingemar Holm i sitt kök och skalade potatis och lök. Hans Söderström ringde och ville komma förbi. Han berättade att Ingemar måste flytta, och det måste ske senast måndag, om sex dagar.

– Jag blev alldeles tom inombords. Jag tappade aptiten och åt inte ordentligt på flera dagar, säger Ingemar Holm.

Ingemar Holm vid sin tomma byrå. Om tre dagar, måndagen den 11 februari, måste han flytta ut. Men han vet inte vart. Foto: Elin Jönsson

Skickade in överklagan på direkten

– Det är ju en bedömningsfråga om han har sökt aktivt eller inte, säger Hans Söderström.

I Sverige har man alltid rätt att överklaga ett myndighetsbeslut, och det har Ingemar Holm valt att göra. Han och Hans Söderström skickade in överklagan till Huddinge kommun under onsdagen, som skickade vidare ärendet till förvaltningsrätten under fredagen.

– Jag tycker ju att man kan ifrågasätta lämpligheten i att ge en person sju dagar på sig att flytta, om han nu ens måste flytta. Det får förvaltningsrätten bestämma, säger Hans Söderström.

Ett beslut från förvaltningsrätten kan ta flera månader.

Kommunen vill inte svara

På Huddinge kommun svarar kommunikationschefen på social- och äldreomsorgsförvaltningen Erika Svärdh att man inte vill yttra sig i frågan med hänvisning till individsekretessen.

Om mindre än ett dygn ska Ingemar Holm vara ute ur lägenheten.

Vart ska du ta vägen då, Ingemar?

– Ja, precis. Vart ska jag ta vägen då?

