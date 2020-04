Ryssland:

Det är en milstolpe sju länder passerat och Ryssland blir under det kommande dygnet det åttonde: länder som har över 100 000 rapporterade fall av coronasmitta. Ryssland hade under onsdagen 99 399 rapporterade fall. I Ryssland spreds smittan först mycket långsamt men den har accelererat kraftigt de senaste veckorna. Jämfört med de andra länderna som har fler än 100 000 rapporterade fall, så har Ryssland en låg dödssiffra, 972 döda hittills. Men minns då att Ryssland ligger flera veckor efter länder som Italien, Frankrike och USA vad gäller smittans utbredning. Viruset har bland annat lett till att president Vladimir Putin beslutat skjuta upp det planerade stora firandet av andra världskrigets slut i början av maj.

En kvinna i S:t Petersburg passerar en minnesvägg över personer som avlidit i corona. Foto: SERGEI MIKHAILICHENKO/SOPA IMA/SHUTTER / SERGEI MIKHAILICHENKO/SOPA IMA/SHUTTERSTOCK SHUTTE

Japan:

Hur långvarig blir coronakrisen? En antydan till hur länge det kan dröja kommer från Japans premiärminister Shinzo Abe. Han säger nu att det kommer att bli svårt för Tokyo att genomföra sommar-OS där även nästa sommar. Sommarspelen skulle ha inletts i juli i år men de har skjutits upp till juli 2021 i stället. Men Abe tvivlar alltså på att ens det kommer att räcka. Allt hänger på om viruset försvunnit som en global fråga nästa sommar. I praktiken måste ett vaccin ha plockats fram i god tid före sommaren 2021.

- Annars blir det svårt att genomföra spelen, sa Abe under onsdagen.

De olympiska ringarna framför en bro i Tokyo. Japans premiärminister Shinzo Abe fruktar att sommarspelen kanske inte ens kan genomföras nästa sommar, 2021. Foto: DU XIAOYI VIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE / IMAGO IMAGES/XINHUA WWW.IMAGO-IMAGES.DE

Kina:

Teorin att coronaviruset kan spridas även via luften, har fått ökat stöd i en ny kinesiska studie som publiceras av den vetenskapliga tidskriften Nature. Kinesiska forskare har funnit mikroskopiska droppar med spår av coronaviruset på två sjukhus i Wuhan, där virusutbrottet ägde rum. Det är fortfarande oklart om så små mikroskopiska droppar - som kan andas in - också sprider viruset. Dropparna kan hänga kvar i luften i två timmar. Enligt WHO så sprids smittan framför allt via större droppar som inte cirkulerar i luften någon längre stund, och via beröring på smittade ytor.

Kan coronaviruset spridas i luften? En studie genomförd på två sjukhus i kinesiska Wuhan tyder på det. Foto: GONG BO / STELLA PICTURES/XINHUA/AVALON.RED B950

Vietnam:

Fler amerikaner har avlidit av coronaviruset än som dödades i Vietnamkriget. Över 59 000 amerikaner har dött. Hur ser då coronaläget ut i Vietnam? Det är ett land som sticker ut, men på ett positivt sätt. Trots att Vietnam har 97 miljoner invånare och gränsar till Kina så har Vietnam bara 270 rapporterade fall av smittan. Och hur många döda? Inte ett enda officiellt dödsfall. Onsdagen var den femte dagen i rad då inga nya fall upptäckts. Vietnam är en kommunistisk diktatur med - liksom Kina - ett omfattande angiveri/väktarsystem i bostadsområdena, något som underlättar övervakningen. Landet har nu börjat lätta på restriktionerna.

En restaurang i Vietnams huvudstad Hanoi. Vietnam har inga rapporterade dödsfall i corona. Foto: LUONG THAI LINH / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

LÄS MER: Turistkorridorer kan rädda Europas turism

Konspirationsteori sprids – nu hotas Maatje Benassi: ”Mardröm”.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner Expressens app – och slå på notiser – för senaste nytt.