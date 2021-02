På Instagram har influencers som Tom Ljungqvist, Petter Egnefors, Aina Lesse och Sanne Josefson setts göra reklam för det vita snuset. Även flera kända artister har hakat på, däribland Linda Pira, Sebastian Walldén och Joy Mbatha.

Vitt snus är tobaksfritt portionssnus som innehåller nikotin och ofta finns i olika exotiska smaker. Marknadsföringen av dessa produkter har lyft många ögonbryn och till och med lett till anmälningar till Konsumentverket från personer som undrar om det är lagligt, enligt P3.

Att marknadsföra tobak är olagligt i Sverige, men det vita snuset har hittat ett kryphål eftersom det är tobaksfritt.

– Tyvärr är det ju så regleringen ser ut i dag, det finns ingen specifik reglering som de här produkterna faller inom, säger Josefin Holmberg på Konsumentverket till P3.

Nikotin, men ingen tobak.

Regeringen utreder reglering av vitt snus

I mars väntas regeringen lämna ett resultat på den utredning som inleddes i februari 2020 gällande om och hur bland annat tobaksfritt snus ska regleras.

Trots att snusprodukter som Lyft, Zyn och Nordic spirit inte innehåller tobak så är nikotinet tillräckligt farligt för att de bör regleras, menar Josefin Jonsson, chef för enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten. Enligt henne bör dessa produkter regleras på samma sätt som tobaksprodukter.

– Det finns forskning som säger att ett nikotinberoende kan leda till att man börjar använda skadligare tobaksprodukter. Exempelvis att man övergår från snus eller e-cigaretter till att man börjar röka. Man kan ju anta att detsamma gäller det tobaksfria snuset. Och det är ju jätteolyckligt, säger Josefine Jonsson på Folkhälsomyndigheten.

”Det är olyckligt att det inte finns någon reglering på plats” säger Josefin Jonsson på Folkhälsomyndigheten. Foto: Lena Katarina Johansson / Folkhälsomyndigheten

Ny forskning: Miljontals kronor till influencers som gör reklam

Enligt en ny rapport av organisationen A Non Smoking Generation lade tobaksindustrin miljontals kronor på att nå ut med sina produkter till unga via influencers i sociala medier under 2020. Enbart Lyft ska ha marknadsförts av minst 13 olika influencers till ett uppskattat värde av 2,3 miljoner kronor, och en räckvidd på 1,5 miljoner.

– Rapporten visar tydligt hur tobaksindustrin arbetar för att rekrytera ungdomar till nästa generations lojala nikotinister. Genom att påstå att deras nikotinprodukter är ”tobaksfria” kan tobaksindustrin kringgå förbudet mot tobaksreklam och vilseleda både konsumenter, influencers och media, säger Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste undersökningar av tobaksbruk har användningen av snus ökat bland de yngsta under 2020. Detta kan man anta beror på att just det tobaksfria snuset har ökat i popularitet, menar Josefin Jonsson på Folkhälsomyndigheten. Därför är en reglering av dessa produkter särskilt angelägen, säger hon.

– Det är klart att det här är ett fönster för företagen att nå ungdomar med nikotinprodukter, där de på något sätt har fritt tillträde till unga och introducerar de till ett beroende. Så det är jätteviktigt att vi får en reglering på plats.

