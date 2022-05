Den ryska yogainfluencern Alina Yoga, vars riktiga namn är Alina Fazleeva, riskerar sex års fängelse.

Anledningen: En nakenbild i semesterparadiset Bali i Indonesien.

På bilden ses ryskan stå naken mot ett träd med ena armen som skymmer hennes vänstra bröst.

Foto: Instagram

Bilden publicerades på Alina Fazleevas Instagramkonto och fick kort därefter den balinesiska entreprenören Niluh Djelantik att reagera – var på han uppmanade lokala myndigheter att agera, skriver brittiska The Sun.

Trädet anses nämligen vara heligt för lokalbefolkningen.

Lägg därtill att Indonesien har en lag, som internationell kallas för ”porrlagen”, som förbjuder vad sin anses vara pornorgrafi. Lagen ger myndigheter rätt att fängsla personer för ”oanständigt beteende”, som det kallas.

Invånarnas reaktioner

Efter hotet med fängelse har Alina Fazleeva raderat den uppmärksammade bilden.

Under torsdagen bad hon även om ursäkt på Instagram.

”Jag vädjar till mina vänner och alla gäster på Bali. Jag begick omedvetet ett misstag som jag ångrar och jag vill berätta det för er så att ni inte gör samma sak. De finns många heliga platser på Bali och det är inte alla som har informationsskyltar om det, precis som i mitt fall”, skriver hon.

Alina Fazleeva har fått påhopp och arga kommentarer på Instagram från indonesier och invånare på Bali.

”Respektera våra heliga platser och vårt land!” skriver en person.

”Du är en skräpturist. Du borde skämmas! Försvinn från Bali”, skriver en annan.

”Respektera andra länders kulturer innan du gör något. Skäms!” skriver en annan.

Alina Fazleeva säger att hon inte var medveten om att den typen av bilder är förbjudna. Foto: instagram.com/alina_yogi

”Jag skäms så mycket”

Efter de kritiska kommentarerna har Alina Fazleeva valt att stänga av kommentarsfältet på sina bilder på Instagram.

I sin ursäkt skriver ryskan vidare:

”Det är väldigt viktigt att behandla de här platserna och traditioner med respekt. Och det är till att börja med viktigt att ta reda på om det är möjligt att ta foton eller videos på de här ställena. Jag älskar Bali av hela mitt hjärta och jag ber ännu en gång om ursäkt till alla invånare i Bali och ber om förlåtelse”.

I en tidigare video den 4 maj bad Alina Fazleeva också om ursäkt.

– Jag skäms så mycket. Jag menade inte att förolämpa er på något vis, jag hade ingen som helst kunskap om det här stället, förklarade hon.

– Jag bad bara under ett träd och åkte raka vägen till polisstationen för att förklara den här incidenten och be om ursäkt, fortsatte Alina Fazleeva.

Porrskådisen hade sex

Polismyndigheten bekräftar att Alina Fazleeva på egen hand överlämnade sig till polisen och att fallet just nu är under utredning, skriver The Sun.

Enligt den aktuella lagen riskerar Alina Fazleeva nu uppemot sex års fängelse – eller böter på motsvarande 680 000 kronor.

Det är inte första gången som influencers och västerlänningar hamnar i kläm med rättvisan och den strikta ”porrlagen” i Indonesien.

I maj 2021 efterlystes den ryska porrstjärnan Veronika Troshina efter att ha haft sex uppe på ett heligt berg.

