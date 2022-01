Imamen Ahmed Ahmed utvisad i Säpo-operation

Ahmed Ahmed greps vid en uppmärksammad polisinsats i Örebrostadsdelen Vivalla, tidigt på morgonen den 1 juni 2015.

Gripandet beskrevs då som det första tillslaget mot rekryteringen av ungdomar för strider med terrorstaten IS i Syrien.

Mot sitt nekande pekades Ahmed Ahmed ut som en nyckelperson i rekryteringen och radikaliseringen av de många ungdomar som lämnade just stadsdelen Vivalla och Örebro för att ansluta sig till IS under ett par år.

Många av dem återkom aldrig.

– Han var mitt i smeten, säger terrorexperten Magnus Ranstorp som följde utredningen då.

Experten: ”Gått under radarn”

För honom är Ahmed Ahmed en välkänd person. Han har varit imam i flera moskéer i Örebro och Södermanland, och kan knytas till samma radikala islamistiska nätverk som Gävleimamen Abu Raad och de imamer som togs i förvar av Säkerhetspolisen 2019.

– Han har beskrivits som en radikaliserare och rekryterare i de här miljöerna. Han är en kringresande imam som har kontakter med radikala miljöer i olika områden, i Örebro, Eskilstuna och andra orter, säger Ranstorp och beskriver honom som en person som ändå ”gått under radarn”.

Enligt tidigare hemligstämplade dokument från Säkerhetspolisen skulle Ahmed Ahmed under åren 2014 och 2015 ha försökt få minst fyra identifierade personer att resa till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS.

”På detta sätt har han rekryterat till allvarlig brottslighet i form av terroristbrott”, skriver Säkerhetspolisen och uppger att man följt Ahmed Ahmeds förehavanden under en längre tid.

Även två danskar hade Säkerhetspolisen information om att Ahmed Ahmed haft kontakt med, inför deras resa.

Säkerhetspolisens kartläggning

Kontakterna hade, enligt Säkerhetspolisens kartläggning, bestått av SMS och avlyssnade telefonsamtal men också omfattande trafik på Skype och den krypterade chatt-tjänsten Viber– såväl före som efter det att de unga männen lämnat Sverige.

• En av männen är en nu 34-årig man från Vivalla som åkte ner tillsammans med flera andra ungdomar i stadsdelen för att ansluta sig till militanta jihadistgrupper i Syrien 2013. Flera av dem skadades eller dog i Syrien, men den nu 34-årige mannen återvände.

• En annan man som Ahmed Ahmed hade kontakt med inför resan ner till krigets Syrien är en nu 36-årig örebroare som lämnade Sverige hösten 2014. Han återkom året därpå och har varit inblandad i flera brottsutredningar efter det.

Av Säkerhetspolisens kartläggning visar det sig att även anhöriga till ungdomar i Örebro som åkt ner till Syrien pekat ut Ahmed Ahmed som rekryterare. Han beskrevs också vid tiden för gripandet som en person med omfattande kontakter med ungdomar i Örebromoskén därifrån flera av IS-resenärerna kom. Men också att han kastats ut från moskén på grund av missnöje från en grupp av medlemmar.

I sin roll som föreläsare ska Ahmed Ahmed, enligt Säkerhetspolisens uppgifter, ha undervisat grupper av ungdomar. Fjorton av dessa ska senare ha kommit att åka ner för att strida med IS.

Vid gripandet fann polisen en mängd IS-propaganda i imamens mobiltelefon. Men bevis som kunde styrka Säkerhetspolisens uppgifter om att Ahmed Ahmed faktiskt rekryterat enskilda personer till terrorism fann man aldrig.

– Rent allmänt kan det vara svårt att bevisa den här typen av brott. De som rekryterats eller försökt bli rekryterade kanske inte är så pigga på att besvara frågor som kan vändas mot dem, sa Ronnie Jacobsson, åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål då han lade ner utredningen.

Imamen: ”Helt grundlösa”

Expressen har varit i kontakt med Ahmed Ahmeds familj som uppger att ingen av dem vill uttala sig. Förfrågningar om en intervju med Ahmed Ahmed har inte besvarats.

I ett brev till svenska myndigheter där han krävt skadestånd för tiden i häkte har Ahmed Ahmed beskrivit misstankarna mot honom som ”helt grundlösa” och han har i stället lyft fram att han i sin roll som imam tvärtom försökt få personer som ville åka ner till IS på andra tankar.

”Jag var en religiös och oskyldig predikant”, skriver han i brevet där han också uppger att han genom Säkerhetspolisens utpekande förlorade sin anställning som imam i Eskilstuna.

Säkerhetspolisen hade vid gripandet sommaren 2015 under en längre tid haft Ahmed Ahmed under bevakning. Det intresset har fortsatt.

I maj 2019 sattes sex utpekade islamister i förvar hos Migrationsverket efter en ansökan från Säkerhetspolisen. I vart fall fem av dem beskrivs som imamer och de ingick alla i samma radikala islamistiska nätverk som Gävleimamen Abu Raad.

Samtliga fick senare samma år ett utvisningsbeslut och konstaterades av regeringen utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Men utvisningarna har inte kunnat verkställas på grund av situationen i deras hemländer.

För Ahmed Ahmeds del skulle det dröja till i maj 2020 innan han togs i förvar på samma sätt. Den 4 februari förra året fattade regeringen det slutgiltiga beslutet som innebar att han ska utvisas. Men också i Ahmed Ahmeds fall har utvisningen inte kunna verkställas på grund av situationen i hans hemland.

Liksom flera andra av de förvarstagna imamerna, så kommer Ahmed Ahmed ursprungligen från Basra i Irak. Och han har – också liksom flera andra av de förvarstagna imamerna – levt under flera år i Saudiarabien innan han kom till Sverige för 25 år sedan.

Under tiden i förvar har personer i Ahmed Ahmeds närhet startat en kampanj på Facebook för att få honom fri. Bland annat har sympatisörer och vänner uppmanats att skriva till Säkerhetspolisen för att ge en annan bild av vem person Ahmed Ahmed verkligen är.

Bland de som spridit kampanjens budskap finns flera personer i samma nätverk av radikala islamister och även ett par av de som redan sedan tidigare fått utvisningsbeslut och betraktas som hot mot rikets säkerhet.

”Dom har inga bevis mot honom och vill utvisa honom för dom anser att han är ett säkerhetshot för samhället. Ahmed har familj som behöver honom här i Sverige”, skriver Ahmed Ahmeds familj som också administrerar kampanjsidan.

Första av imamerna som utvisades

Men i förra veckan kom Ahmed Ahmed att bli den första av imamerna att få sin utvisning verkställd. Sedan tidigare har Vetenskapsskolans tidigare rektor Abdel Nasser El Nadi, av egen vilja lämnat landet.

Under torsdagen i förra veckan flögs Ahmed Ahmed i en hemlig Säpo-operation till Turkiet, vilket Aftonbladet var först med att berätta om.

Ahmed Ahmeds ombud under förvarstiden, Alparslan Tügel, bekräftar för tidningen att en utvisning ägt rum.

– Jag har varit hans offentliga biträde, från det att han togs i förvar till slutet. I nuläget kan jag av skäl som jag inte kan gå in på säga något ytterligare, säger Alparslan Tügel till Expressen.

– Han har varit i förvar under lång tid, men jag kan inte kommentera det.

Aftonbladet har varit i kontakt med Ahmed Ahmed och dennes hustru. Hustrun säger att maken lämnades av i Istanbul av svensk polis med en flygbiljett till Bagdad, en mobiltelefon och drygt 2500 kronor i inhemsk valuta.

Ahmed Ahmed säger själv till Aftonbladet att han av säkerhetsskäl inte kommer ha möjlighet att återvända till Irak.

– De sa åk till Irak, det är upp till dig. Då sa jag ”hur ska jag kunna åka till Irak”? Jag kommer att dödas av miliserna om jag åker till Irak, säger han till Aftonbladet.