– Det måste ha blivit ett missförstånd med president Bolsonaro. Jag träffade honom en första gång och han sade att jag ska göra allt jag kan för trädplantering i Amazonas för att skriva under frihandelsavtalet. Två veckor senare gör han motsatsen och avskedar vetenskapsmän, sade Frankrikes president ironiskt vid en presskonferens under måndagen.

Emmanuel sågade Brasiliens högerpopulistiske president, Jair Bolsonaros klimatpolitik.

– Han kan inte säga: ”det är bara mitt problem”, menade Frankrikes president.

Sedan anklagade han Brasiliens president för att vara en lögnare.

– Man får säga att han inte har talat sanning med mig. Två veckor senare hade han ett brådskande möte med sin frisör när han skulle ta emot vår utrikesminister.

Förolämpade Emmanuel och Brigitte Macron

Svaret kom efter fråga från en journalist till vad som tycktes vara kärnan i ilskan mot Bolsonaro: förolämpningarna mot hans egen person – och mot Macrons fru, Brigitte.

– Igår tyckte han att det var en god idé att hans minister – det händer aldrig i Frankrike – skulle förolämpa mig! Sen säger han helt extraordinärt respektlösa saker om min fru!

Jair Bolsonaros utbildningsminister hade då twittrat om Emmanuel Macrons ovilja att skriva under ett kommande frihandelsavtal (Mercosur) mellan EU och Brasilien, ifall landets regering inte på allvar tar sig an de katastrofala bränderna i Amazonas.

Den brasilianska ministern gjorde med adress till Macron gliringar på nazistkollaboratörer. Han kallade också Frankrikes president för ”en opportunistisk jävel (”calhorda”) i händerna på den franska jordbrukslobbyn”.

Det möttes först med tystnad från franskt håll. Men sedan kom bomben när en av Bolosonaros fans gjorde ett inlägg på den brasilianska presidentens officiella Facebooksida.

”Det är ledsamt för honom och brasilianarna”

Under två bilder, en på Bolsonaros 37-åriga fru, Michelle och en annan på president Macrons fru, 66-årige Brigitte. Enligt inlägget skulle Frankrikes kritik av den brasilianska politiken i Amazonas bottna i någon form av sexuell ”avundsjuka”. Inlägget togs inte bort. Tvärtom så gillade president Jair Bolsonaro påhoppet. Och lade till: ”Förudmjuka inte den där typen, (skratt)”.

Macron hoppas på ett toppmöte under kommande veckor mellan USA och Iran.

Under måndagen var det en tydligt kokande Macron som gav svar på tal.

– Vad kan jag säga? Det är ledsamt. Men framför allt är det ledsamt för honom och för brasilianarna.

– Jag är övertygad om att de brasilianska kvinnorna skäms över att läsa sådant här av deras president. Jag tror att brasilianarna som är ett stort folk skäms över ett sådant uppträdande.

– De förväntar sig nog att när man är president så uppför man sig ordentligt gentemot andra.

– Jag hyser mycket vänskap för det brasilianska folket. Jag hoppas att de mycket snart får en president som är i nivå, sade Macron.

Utlovar hjälp på cirka 200 miljoner kronor till Amazonas

Det var kort efter att han just presenterat ett G7-initiativ för hjälp till Amazonas urskog. Brasilien är inte medlem av den så kallade G7-klubben och därför inte närvarande vid bordet i Biarritz. G7 utgörs av USA, Frankrike, Tyskland, Japan, Kanada, Storbritannien och Italien. De länderna utlovar nu en hjälp på runda 200 miljoner kronor till krisen i Amazonas. Fler initiativ ska presenteras på FN:s klimatkonferens i New York i september.

Men för den förolämpade, franske presidenten var det viktigt att vilken väg den hjälpen kan gå. Inte nödvändigtvis till Brasiliens statsledning – den kan också gå direkt till lokala guvernörer och urfolksstammarna i Brasilien. Macron sade sig också vara – även frågan inte hade diskuterats under G7-mötet – öppen för att sätta vissa delar av planeten under ett delvis internationellt ansvar: som till exempel Brasiliens urskog eller delar som är täckta av is – eller på annat vis av vikt för hela världens klimat. Det utspelet lär inte heller vinna Jair Bolsonaros uppskattning. Presidenten har redan kallat Emmanuel Macrons politik för ”kolonialistisk”.

LÄS MER: Donald Trump på plats inför världsledarnas toppmöte