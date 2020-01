Ilskan mot influencern efter sminkningen: ”Oacceptabelt”

Influencern och professionella makeup-artisten Ghadeer Sultan delar ofta med sig av olika sminkningar i sina sociala medier.

Men när hon delade med sig av en sminkning där hon menade att hon skulle ”visa sina kunskaper” för sina två miljoner följare var det dock många som blev arga på influencern från Kuwait, skriver news.com.au.

Ghadeer Sultan delade först med sig av en video där hon mimade till låten ”We are the world 25 for Haiti” och visade upp en rad olika sminkningar och frisyrer.

Till videon skriver influencern:

”Oavsett var du kommer i från eller vad du tror på, vi är alla barn av den här världen och vi alla delar det”.

Men många reagerade på att Ghadeer Sultan även hade sminkat sig i en mörkare hudton än sin egen – något som fick följarna att anklaga henne för ”blackface”.

”Oacceptabelt”

Ghadeer Sultan delade sedan med sig av en bild på en av sminkningarna och följarna anklagade då henne återigen för att ha sminkat sig till ”blackface”.

”Att sminka sig själv mörkare, oavsett vilken kontext det är eller omständigheterna, är alltid oacceptabelt på grund av den rasistiska bakgrund som finns med blackface”, skriver en följare på Instagram.

”Det här är det mest kränkande jag sett. Du kan porträttera samhörighet utan att vara respektlös mot en hel kultur. Så outbildad, det här är så onödigt och oacceptabelt”, skriver en annan.

Ghadeer Sultan försvarar sig dock och menar att bilderna inte är rasistiska.

”Jag är inte rasist. Jag hatar rasism. Det jag har gjort är endast att visa vad jag är kapabel till... jag älskar er alla”, skriver hon till ytterligare en bild på sminkningen.

Trots att följarna menar att hon borde ta ner bilderna har Ghadeer Sultan fortsatt att försvara sig själv och inte tagit ner bilderna.

