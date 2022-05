Ilskan mot Gröna Lund – efter nya biljettpriserna

2019 – innan pandemin – låg priset för en entrébiljett och fria åkturer för barn och vuxna på Gröna Lund under högsäsong på 465 kronor. Då fick man stanna en hel dag. Nu ligger priset på 525 kronor för en vuxen – för en halv dag. Man får välja på att tillbringa förmiddagen eller eftermiddagen på nöjesfältet. För en familj bestående av två vuxna och två barn landar totalsumman på 1 870 kronor.

Men enligt Gröna Lund ska det ses som en förbättring.

– Innan pandemin kunde vi ha upp till 15 000 gäster samtidigt under en bra dag vid högsäsong. Det blev inte en bra upplevelse för gästerna. När vi under pandemin tvingades till att begränsa antalet gäster såg vi att gästerna blev betydligt mycket nöjdare. Det ville vi fortsätta med. För att våra gäster fortsatt ska ha en bra upplevelse i parken har vi valt att begränsa antalet samtidigt. Det gör vi genom att dela upp gästerna på två pass, säger Annika Troselius, Gröna Lunds informationschef.

Enligt Annika Troselius släpper man nu in max 5 000 gäster samtidigt, vilket innebär kortare kötider för gästen. Troselius hävdar vidare att man i undersökningar sett att en barnfamilj i genomsnitt stannar i fem till sex timmar.

– Vi har lagt våra öppettider så att varje pass ska vara lika långt som en barnfamilj normalt stannar. Vi gör det här för att gästupplevelsen ska bli bättre. Man ska hinna med mer.

Kritiken: Väljer Liseberg framför Gröna Lund

En dag på Liseberg för en barnfamilj på två vuxna och två barn är 140 kronor billigare än Gröna Lund. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Men blir det inte en försämring för den som vill vara där hela dagen?

– Det finns absolut gäster som vill stanna och maxa en heldag. På våren och hösten finns det fortfarande heldagar att matcha in, säger Annika Troselius.

Tittar man i stället på Lisebergs pris för en familj bestående av två vuxna och två barn landar priset på 1 730 kronor, alltså 140 kronor billigare jämfört med Gröna Lund. Då får man också tillbringa hela dagen på nöjesfältet. Det går att argumentera för att priserna inte är helt jämförbara. Barn under tre år går in gratis på Gröna Lund och barnpriset gäller för barn mellan tre till nio år. Lisebergs barnpris gäller i stället för barn under 110 centimeter och endast entré är gratis.

Men kritiken i sociala medier, bland annat på Gröna Lunds egen Facebook-sida, är frän. Där skriver flera personer att de kommer välja Liseberg framför Gröna Lund i fortsättningen. Personerna vänder sig framför allt mot att man inte kan boka en hel dag i parken.

Vad vill du säga till de barnfamiljer som tycker att nästan 2 000 kronor för en halv dag är mycket pengar?

– Jag förstår att det kan kosta en del för en familj. Men vår ambition är att deras besök ska bli den bästa dagen på hela sommaren och skapa minnen för livet, säger Annika Troselius.