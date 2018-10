Videoklippen från Khao Kheow Open Zoo i Thailand beskrivs som smärtsamma att se. Materialet visar hur elefanterna tvingas simma av personalen.

Under ett av framträdandena går den ena elefanten runt i bassängen medan han tvingas doppa sitt huvud under vattenytan flera gånger, skriver The Sun.

Detta samtidigt som publiken fnissar och skrattar.

Nu reagerar många mot djurparkens hantering av elefanterna. Foto: Youtube/Khao Open Zoo

Djurtränarna sitter på elefanternas nackar när de dyker ner och upp ur vattnet, de drar i deras öron och slår dem med verktyg när de skriker ut kommandon.

Kampanj mot showerna

Med anledning av videomaterialet har en kampanj startats för att få slut på elefantshower. I skrivande stund har över 132 000 namnunderskrifter samlats in som ska lämnas över till tjänstemän i Chon Buri.

”Djurparken ska inte använda elefanter till sådana shower. De borde faktiskt inte använda elefanter överhuvudtaget”, står det på kampanjsidan.

Namninsamlingen har genererat över 132 000 underskrifter. Foto: Youtube/Khao Open Zoo

Många reagerar starkt i sociala medier och flera påpekar att det tydligt syns att elefanterna tvingas uppträda.

Några personer skriver att det stundvis ser ut som att djurskötarna försöker dränka elefanterna och någon annan inflikar med en kommentar om att detta inte kan räknas som underhållning.

Stor del av turismen i Thailand

Initiativtagarna bakom kampanjen förklarar att en process som elefanterna genomgår som kallas ”phajaan” – som betyder ”att krossa” – innebär att djuren blir slagna tills de lyder kommandon och blir medgörliga inför publik.

Elefanter har ur ett historiskt perspektiv utnyttjats och utsatts för grymhet inom turistindustrin. Elefantridturer är fortfarande en populär semesteraktivitet på många platser.

Just underhållning med djur är sen stor del av turismen i Thailand.

Här kan du se ett videoklipp från djurparken: