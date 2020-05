Bilderna på hur 46-årige George Floyd förlorar sitt liv liggandes under en polismans knä i flera minuter har upprört en nation och folk över hela världen.

Runtom i USA har demonstranterna tagit till gatorna efter att protesterna började här i Minneapolis. Natten till fredagen liknade scenerna från tvillingstäderna något vi annars ser i en krigszon.

Den stickiga lukten av tårgas och brandrök ligger över området. Överallt sönderslagna fönster, skott och kaotisk stämning. Unga män som skriker ”fuck the police”. Fyrverkerier går av och in i folkmassorna. En man kör runt på en nedsläckt parkering och skjuter rakt upp i luften med ett handeldvapen.

Helt plötsligt kommer flera vita kapade postbilar och vansinneskör mot folkmassorna utanför polishuset i Minneapolis. Det går fort, väldigt fort men folk hinner hoppa undan. Bilarna kommer tillbaka, slirar i cirklar utanför. Till slut stannar de och demonstranterna hoppar i raseri på dem. En av bilarna sätts i brand.

– Say his name, skanderar demonstranterna utanför polishuset i Minneapolis tredje distrikt.

George Floyds död har utlöst massiva protester i Minnesota. Foto: Nina Svanberg Den stickiga lukten av tårgas och brandrök ligger över området. Foto: Nina Svanberg Fyrverkerier går av och in i folkmassorna. Foto: Nina Svanberg Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Polishuset utrymt

Tidigare under dagen har polisen utrymt polishuset efter att demonstranter höll på att ta över det. Några timmar senare brinner det utanför och innanför byggnaden, folk klättrar in genom fönstren.

Minneapolis police står det på byggnaden – men den är helt övertagen av demonstranter. Inte en uniformerad polis är i sikte. Nationalgardet meddelar att 500 soldater finns i områdena. De syns inte under den sena natten.

Varuhuset Target på andra sidan gatan står vidöppet i mörkret. Rutorna kraschade, en lastbil på baksidan brinner och det smäller från explosioner. Brandalarmet har gått så plundrarna vadar i sörjigt vatten inne i varuhuset. På golvet ligger matförpackningar och smink som flyter i smutsigt vatten. En kille står och försöker sätta eld inne i personalrummet. Det smäller från elledningar.

Mittemot gatan ett annat varuhus, lika kaotiska scener där inne.

Polischefen säger att plundringarna är det värsta han har sett under sin över 30-åriga karriär. Foto: Nina Svanberg Alla butiker i närheten av det stora Target-varuhuset plundras. Foto: Nina Svanberg/Expressen / Nina Svanberg/Expressen Butiker plundras i tvillingstäderna i Minnesota. Foto: Nina Svanberg Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Vad ska jag säga till mina söner”

Nästa scen är från den närliggande staden Saint Paul. Unga, maskerade killar har tagit sig in i ett apotek och plundrar läkemedelsförrådet och skåpen med receptbelagd medicin. En kvinna med händerna fulla med läkemedelsförpackningar frågar mig var det finns påsar.

På andra sidan gatan går folk in och ut ur en nedsläckt spritaffär, i händerna har de spritflaskor.

– Vi är arga. Vad ska jag säga till mina söner om vad som händer. Att en polisman dödar en svart man som ligger på marken?, säger Monroe Leon, 26.

En del affärer har beväpnad personal som sitter utanför med träskivor uppsatta. En butik har satt upp skyltar där det står ”black owned”, alltså att butiken drivs av afroamerikaner. Två stora killar med automatvapen vaktar utanför.

Över gatan springer en ung kille med flera kartonger splitternya Nikes. En tjej har fyllt en kundvagn med prylar. Det är inte bara en butik, det är alla i närheten av det stora Target-varuhuset på University Avenue.

Polischefen säger att plundringarna är det värsta han har sett under sin över 30-åriga karriär.

– Vi kommer att ställa dem som bryter mot lagen till svars, oavsett om det sker nu eller längre fram, säger Todd Axtell, polischef i St Paul enligt Star Tribune.

Kvinnan med alla varorna hittar påsar framme vid kassan och plockar lugnt ned sina varor och går medan glasrutorna krossas och inbrottslarmet tjuter.

LÄS MER: Polisen Derek Chauvin gripen efter Floyds död