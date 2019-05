Ilska mot profilen – efter nakenbild på flickvännen

Jay Alvarrez från Hawaii har 6,4 miljoner följare på Instagram och brukar snitta mellan 1 200 och 2 000 kommentarer per bild.

Men hans senaste inlägg har resulterat i något av en storm – och i skrivande stund har inlägget närmare 10 000 kommentarer.

Arga på bildtexten

På bilden kan man se hur Jay Alvarrez poserar i bar överkropp ihop med sin flickvän, den italienska fotomodellen Valentina Fradegrada, framför en badrumsspegel.

Valentina Fradegrada är helt naken och täcker över sina bröst med händerna, medan Jay Alvarrez kramar om flickvännen bakifrån och på så vis täcker över hennes skrev.

I bildtexten skriver profilen:

”I wish you were my big toe so I could bang you on every piece of furniture in my house…”, vilket, enkelt föklarat, har en tydlig sexuell innebörd.

I kommentarsfältet uttrycker Jay Alvarrez följare såväl besvikelse som ilska över bilden.

”Det här är ärligt talat vidrigt och jag tycker synd om den här tjejen”, skriver en person.

”Sorgligt hur du skryter och objektifierar den här kvinnan”, skriver en annan.

Ytterligare en person skriver:

”En nedvärderande bild med en nedvärderande bildtext”.

Flickvännens reaktion

Vissa följare hävdar att bilden är ”alldeles för privat” för att publiceras i sociala medier.

”Du, hur kan du visa upp din tjej för resten av världen så här”, frågar en annan.

Andra följare påpekar att Jay Alvarrez ”är en förebild”.

”Du måste inse att du är en influencer och förstå det ansvar som du har”, skriver en person.

Efter de nästan 10 000 kommentarerna har Jay Alvarrez själv uppdaterat bildtexten och kommenterat det hela.

”Jag fattar inte hur någon kan ta illa upp av det”, skriver han ihop med en skrattemoji.

Flickvännen Valentina Fradegrada tycks inte heller ha något emot den intima bilden. I kommentarsfältet uttrycker hon sina egna känslor med hjälp av emojis: