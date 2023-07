Ukraina har tagit emot många olika slags vapen från Västländer och Nato för att använda i sin motoffensiv under senvår och försommar – inklusive från Sverige: Bland annat stridsfordon, automatgevär, robotar och kulsprutor.

Men Ukrainas framgångar i motoffensiven har uteblivit och Ilmari Käihkö, menar att många i väst hade en orealistisk förväntan på vad resultatet av offensiven skulle bli.

– Vi som arbetar med detta visste att det skulle bli svårt. Den ukrainska ledningen visste det garanterat. Om det var någon som trodde att det skulle bli lätt så var de antingen naiva eller dåligt pålästa, säger han till Svenska Dagbladet.

Risk att Väst tröttnar på att skicka vapen

Inför motoffensiven har det funnits en viss press på Ukraina att ta tillvara på vapnen man fått, och göra bra ifrån sig, men om offensiven inte möter förväntningarna finns det risk att makthavare i väst slutar skicka vapen till ukrainarna och i stället kräver fredsförhandlingar, enligt Ilmari Käihkö.

Att väst tröttnar på att skicka vapen till Ukraina är någonting Rysslands president Vladimir Putin räknar med, enligt en rapport från den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War.

Beslut om nya vapenleveranser i veckan

Detta är dock ingenting som kommer hända i närtid, enligt Ilmari Käihkö. Under Nato-toppmötet i Vilnius i veckan beslutade G7-länderna, världens största industrialiserade ekonomier Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA om ytterligare leveranser av vapen till Ukraina.

– Men vi vet inte hur det kommer att utvecklas i framtiden. Risken finns alltid att väst tappar intresse, säger Ilmari Käihkö.

