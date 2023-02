Ikea bekräftar nedskärning: ”Kommer ha färre roller”

Jonas Grönlund, presskontakt på Ikea of Sweden, bekräftar nu tidigare rykten om att antalet anställda ska minska.

– Omorganisationen på Ikea of Sweden som pågår fram till 1 september kommer att innebära att vissa roller i nuvarande verksamhet försvinner samtidigt som nya roller tillkommer. Vi har dock kommit så långt i processen att vi kan se att vi under det här verksamhetsåret kommer ha färre roller och befattningar på Ikea of Sweden, säger han till Expressen och fortsätter:

– Det är dock för tidigt att säga hur många som skulle vara påverkade då alla beslut ännu inte är fattade och olika delar av verksamheten kommit olika långt i omorganisationsprocessen.

Så sent som i torsdags förra veckan berättade Smålandsposten om den pågående omorganisationen.

De anställda varnades i internt mejl

Dagen efter varnades de anställda.

I ett internt brev, skrivet på engelska och undertecknat av tre chefer på moderbolaget Inter Ikea Group, konstateras det att medarbetare kontaktats av ”externa parter” med ”manipulativa frågor” i syfte att få ta del av ”företagsrelaterad information”.

”Det är lätt att bli vilseledd”, skriver cheferna – och uppmanar anställda som får frågor att ”kontakta Risk & Compliance i din kärnverksamhet för support”.

Det interna mejlet skickades förra veckan.

Enligt uppgifter till Expressen har ett hundratal chefer i företaget också tvingats skriva under nya sekretessavtal.

Inom företaget sprids nu uppgifter om att 20-25 procent av personalstyrkan kan bli av med jobbet framöver.

– Ledningen är livrädd för läckor. Om det kommer ut att var femte anställd riskerar jobbet kan det utlösa panik, säger en källa.

– Nu uppmanas alla att hålla käften.

Peter Almqvist är facklig representant på Ikea i Älmhult. Han ifrågasätter uppgiften om att var femte anställd kan få gå.

”Det är inget vi har kännedom om och det skulle vi gärna vilja ifrågasätta om så är fallet”, skriver han i ett mejl.

Ikea i Älmhult. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

På frågan om hur han kommenterar det interna mejlet som ledningen skickat ut blir svaret:

”Har inte hunnit läsa, men detta är på min agenda och jag kommer försöka skapa mig en uppfattning om vad saken gäller”.

Han fortsätter:

”Vi arbetar kontinuerligt i dialog med arbetsgivaren för att, som alltid, få alla förändringar så bra som möjligt med fokus på att behålla så många anställningar som möjligt.”

”Det måste röra sig om ett missförstånd”

Jonas Grönlund, presskontakt på Ikea of Sweden, säger att bakgrunden till den pågående omorganisationen är ”ett behov av att uppdatera hur vi arbetar tillsammans, hur arbetet leds och hur verksamheten är strukturerad”. Syftet är, enligt Grönlund, att ”skapa kortare och starkare koppling mellan strategi och produktutveckling”.

Jonas Grönlund, presskontakt på Ikea. Foto: Privat

Han kommenterar också det interna mejlet från ledningen i moderbolaget Inter Ikea Group:

– Det måste röra sig om ett missförstånd. Det massmejl som skickades ut till anställda på Ikea of Sweden förra veckan innehöll riktlinjer kring hur vi arbetar med cybersäkerhet och berörde inga frågor kopplade till media överhuvudtaget. Vi har självklart inget emot att våra anställda pratar med journalister. Om någon mot förmodan har tolkat mejlet som att vi uppmanar våra anställda till att inte prata med media är det ytterst beklagligt och något som vi måste tydliggöra internt.

Vi har fått uppgifter om att ett stort antal chefer tvingats skriva på nya sekretessavtal i samband med omorganisationen. Hur kommenterar du det?

– I alla fall där vi jobbar med utveckling av verksamheten och organisatoriska frågor är vi måna om att berörda medarbetare blir informerade på ett korrekt sätt, i stället för att nås av rykten och spekulationer från externt håll. De chefer och personer som är involverade i beslut kring organisatoriska frågor arbetar därför alltid med någon form av konfidentialitet under pågående process.